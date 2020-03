Exatlon 4 EEUU: Esposa de Tommy Ramos arremete contra Nona

Amedida que las tensiones aumentan en Exatlon Estados Unidos, la convivencia, roces y estados de animo empiezan a ceder, sobretodo en el Team Famosos, que últimamente ha tenido una baja en su desempeño significativa, han perdido miembros importantes de su equipo e incluso las comodidades de la Fortaleza, en donde permanecieron cuatro semanas consecutivas. Es aquí cuando las rencillas salen a flote, sobretodo en el caso de Alondra “Nona” Gonzalez, quien nunca ha ocultado su disconformidad, sobretodo con Tommy Ramos.

En semanas anteriores, manifestó estar molesta con Tommy Ramos, llegando a decir “volvió diferente, si no quiere estar aquí que se vaya, hay muchas personas que morirían por estar aquí.” Esto la llevó a aislarse y crear una cercana amistad sólo con su compañera Yamilet Peña, cosa que ha llamado la atención del resto de sus compañeros.

Pero hubo un particular detonate que la hizo explotar y fue la salida del Maza Rodriguez, luego de una lucha a muerte con Fernando Lozada en el pasado domingo de eliminación, “Nona”, no pudo aguantar más y arremetió contra el equipo, más directamente contra Tommy Ramos, asegurando que fue él quien debió ir a la eliminación con el Maza y no Lozada, pues no era justo, pues Lozada se encontraba lesionado.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, incluso de Vilmarie Mojica, esposa de Ramos, quien indicó tener “Mucho coraje” con lo que está pasando en el Team Famosos. El comentario lo hizo en las redes sociales de Ramos.

Abajo puedes ver el comentario completo que escribió la esposa de Ramos: “El episodio de hoy me dió mucho coraje. Y según los cortos el de mañana me va a dar más coraje”.

Pero esto no es todo, al parecer en efecto el episodio si causó mucho coraje en la deportista esposa de Ramos, quien no desperdició el tiempo para arremeter contra “Nona” por su forma de referirse al querido “Señor de las Anillas” , y que mejor forma de hacerlo que a través de su perfil en redes sociales, en donde ha encontrado cientos de demostraciones de apoyo.

Mojica, la esposa de Tommy y campeona de Volley Ball, envió un contundente mensaje que dejó claro su sentir, de hecho dijo: “Ni yo, que soy su esposa, le hablo así.” Pueden leer abajo:

Y así como Vilmarie, muchos otros usuarios expresaron su descontento con los tratos de Nona con Ramos. Aquí pueden ver el video de lo que pasó cortesía de “Locos por Exatlon”:

El drama entre Tommy y Nona pica y se extiende, y podría dejar secuelas en el desempeño del Team Famosos, para estar al tanto de todo, no se pierdan Exatlon Estados Unidos, de lunes a viernes a las 7pm, 6pm Centro, con los domingos de eliminación.

¡Fuerza, Team Famosos!

