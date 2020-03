Murió Maggie Griffin: ¿cómo murió la actriz de 99 años?

El mundo del entretenimiento nuevamente está de luto. La comediante Kathy Griffin anunció en redes sociales que su madre Maggie Griffin, protagonista de su serie de televisión My Life on the D-List, falleció el 17 de marzo, a la edad de 99 años.

Mary Margaret “Maggie” Griffin estuvo casada con su esposo John Patrick Griffin desde 1942 hasta su muerte en 2007. Juntos, tuvieron cinco hijos, Kenny, Joyce, quien falleció en 2017, Gary, quien murió en 2014, John y Kathy, quien era el más joven.

Griffin, de 59 años, quien se casó con su esposo Randy Bick el 1 de enero, anunció la triste noticia a través de Twitter el martes por la noche. Ella escribió: “Mi mamá, la única, Maggie Griffin, falleció hoy. Estoy destrozada. Mi mejor amiga. Estoy temblando. Nunca estaré preparada. Estoy muy agradecida de que ustedes hayan sido parte de su vida. La conocieron, la amaban y ella lo sabía. Ah, y por supuesto, ella murió el día de San Patricio”.

En enero de 2019, Kathy habló sobre la demencia de su madre. En un mensaje desgarrador en Twitter, Kathy reveló que no había podido tener una conversación coherente con su amada madre desde septiembre.



“Desde que se tomó esa foto, rápidamente ha caído en la agonía de la demencia. Esto nunca es fácil para ningún hijo, sé que es una realidad que millones de personas enfrentan cada año. Pero cuando se trata de mi madre, esto es particularmente difícil porque su mente aguda lo era todo”, dijo la actriz.

Griffin tuiteó: “Quiero asegurarles a todos que no tiene dolor y que está recibiendo la mejor atención las 24 horas. En términos de cómo está ahora, en este punto solo sabe mi nombre y decir te amo. Sé que muchos de ustedes saben cómo es esa realidad… Todavía estoy lidiando con eso”.

“Una gran razón por la que estoy compartiendo esta noticia es que muchos de ustedes se han preguntado por qué no he publicado un video de Maggie y su querido perro Twinkle en los últimos meses”, agregó Griffin. “Ahora entienden por qué no hemos podido compartir nada, aquí hay un momento entre ellos de este verano”.

El hermoso homenaje a su madre continuó en el hilo de la dedicación. Griffin dijo: “Lo que más me enorgullece cuando llego a My Life On The D List es que ese programa me dio la oportunidad de mostrarle al mundo cuán naturalmente divertidos eran mis padres. Cuando las personas me dicen que sienten que conocen a mi madre, siempre respondo “¡sí!” Ella nunca hacía un show, ella era el show”.

Griffin bromeaba mucho sobre su madre y las dos discutían, pero siempre estaba claro que eran increíblemente cercanas y se amaban mucho. Griffin también sabía que a muchos de sus fanáticos les gustaba más Maggie que ella.

Entre 2005 y 2010, Maggie protagonizó My Life on the D-List con su hija. Durante esas seis temporadas, Maggie siempre estaba bebiendo vino en caja. Y si era difícil sacar el último trago de vino de la caja, Maggie gritaba: “¡Consejo!”.