Lucía Méndez está sumida en una profunda tristeza: ¿cuál es el motivo?

Lucía Méndez es una mujer que siempre trata de mostrarse alegre y positiva, pero esta vez la legendaria estrella de las telenovelas confesó que está pasando por un momento muy triste que le tiene arrugadito el corazón.

La protagonista de melodramas como Colorina y Marielena confesó que marzo es el mes del año que le da un golpe certero al corazón, pues se conmemoran 10 años de la muerte de su madre, Martha Ofelia Pérez y de su hermano Carlos Méndez.

Así lo reveló la guapa estrella de las telenovelas, en diálogo con el programa de televisión Ventaneando, donde abrió su alma y dijo que estos días por más que quiera no levanta su ánimo, más aun al recordar que en el 2010 murió su hermano y solo 10 días después, cuando no se reponía, falleció su madre.

“Mi mami y mi hermano murieron en marzo y la verdad es que nos ponemos muy mal, muy mal, Abraham, Minerva (sus hermanos) y yo. Nos ponemos muy tristes”, comentó la mexicana al citado programa.



Y al mencionar lo que hace para tratar de disipar un poco el dolor que le produce la ausencia de sus seres queridos, la antigua reina de las novelas dijo que ante todo trata de pasarla rodeada de sus familiares más cercanos.

“Vamos a misa, comemos juntos, pero igual nos ponemos tristes. Recordamos a esa gran mujer que fue mi mamá y a mi hermano, que murió tan joven”, dijo Lucía, al tiempo que agregó que la muerte de su madre le ha dejado una lección de vida que trata de entender con valentía.

“Tenemos que entendender que hay que vivir aquí y ahora, que nada es comprado, que todo es pasajero y sí, efectivamente, nos ponemos muy tristes”, recalcó la actriz y cantante.

La mexicana también quiso adelantar una buena noticia para sus seguidores y mencionó que pronto sus fans la volverán a ver en acción en el mundo de la música.

La estrella mexicana adelantó que está trabajando en un proyecto de la mano de una de sus cantantes favoritas y de su hijo, quien es un reconocido productor de videos.

“Pedro Antonio (su hijo) dirigirá el tema ‘Me sobran ganas’, de Ana Bárbara. Ella me quiso dirigir y le pedí una canción y me dijo, sí como no y a mi hijo le estoy pidiendo que me haga el video de la canción”, dijo la intérprete.

Pero debido a su tristeza y que cada marzo suele guardar cierto luto y respeto por sus dos parientes fallecidos, la protagonista del Retorno de Diana Salazar dejó claro que antes de sumarse al proyecto musical pasarán unas semanas hasta que este mes se haya ido y con él se lleve su enorme tristeza.

“Mi mamá era todo para mí. Era mi base y la extraño”, agregó Lucía.