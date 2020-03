Murió Larry Edgeworth por coronavirus: ¿cómo murió el miembro de NBC News?

Larry Edgeworth, un técnico de audio de NBC News, murió el jueves 19 de marzo después de dar positivo por COVID-19. Si bien NBC News no reveló la edad de Edgeworth en su declaración, sí revelaron que tenía problemas de salud subyacentes que podrían haberlo colocado entre los casos de Coronavirus “más vulnerables”.

En un comunicado emitido este viernes por el presidente de NBC News, Andrew Lack, se reveló la triste noticia.

“Me entristece mucho decir que hemos perdido a un miembro de nuestra familia de NBC News desde hace mucho tiempo. Larry Edgeworth falleció ayer. Larry trabajó más recientemente en la sala de equipos en el quinto piso, pero antes de eso pasó la mayor parte de sus 25 años en NBC News como técnico de audio calificado, a menudo viajando a los lugares más remotos”, dijo el funcionario de NBC. “Muchos de ustedes tuvieron la suerte de trabajar con Larry a lo largo de los años, por lo que saben que él era el tipo que querían a su lado sin importar dónde estuvieran”.

This is our beloved colleague, Larry Edgeworth, who just passed away due to COVID19. I adored him. He was full of spirit and joy and humor. He was the pro of pros. We traveled in 2008 on a campaign plane for two months. He was a bright light every day. Larry, dear, we will miss u pic.twitter.com/36Hg9WbiCG — Savannah Guthrie (@SavannahGuthrie) March 20, 2020

Edgeworth trabajó en el 30 Rockefeller Plaza, donde un empleado de NBC dice que la gente todavía está trabajando.

Un empleado de NBC que trabajaba en el mismo piso que Edgeworth le dijo a Heavy.com que se les informó el diagnóstico positivo de Coronavirus de Edgeworth el miércoles y que no era el único empleado que había dado positivo.



La fuente nos dijo que todos los casos positivos conocidos eran del quinto piso del 30 Rockefeller Plaza en la ciudad de Nueva York, y declaró que NBC necesita “cerrar el piso”. Sé que la mayoría de las personas trabajan desde casa, pero todavía hay personas allí. [No] debería ser una opción en este momento.

This photo made me so sad. We had so much fun together on that bus. Here are a couple more. pic.twitter.com/FKggXxMvXb — Matt Berger (@BergerMatt) March 20, 2020



El lunes, Savannah Guthrie, copresentadora de TODAY, anunció en el programa de la mañana a las 9:00 am que un compañero de trabajo había dado positivo por COVID-19, aunque no lo identificó por su nombre. Ella dijo: “Anoche supimos que un colega nuestro en la tercera hora de hoy ha dado positivo por COVID-19. Entonces, por precaución, Craig y Al se tomaron la mañana libre, para que podamos rastrear sus contactos, ver qué sucede con ellos, prometemos mantenerlos informados, ambos están bien en este momento. Se sienten bien, pero la precaución está a la orden del día”.

Según un tuit del meteorólogo de NBC News, Bill Karins, publicado el viernes por la mañana (anunciando el fallecimiento de Edgeworth), “Larry dejó el edificio 30 Rock hace una semana diciendo que no se sentía bien y luego dio positivo por # COVID19”.

El jueves, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó que el 75% de la fuerza laboral no esencial debe trabajar desde casa. Durante una conferencia de prensa el viernes, poco después de que se hiciera público el fallecimiento de Edgeworth, Cuomo actualizó esa orden para mantener el 100% de los trabajos no esenciales en casa, en un esfuerzo por evitar una mayor propagación de COVID-19.

Los compañeros de NBC News de Edgeworth le rindieron homenaje en las redes sociales.

A medida que se difundió la noticia del fallecimiento de Larry Edgeworth, los empleados de NBC recurrieron a las redes sociales para recordar y presentar sus respetos a su compañero de trabajo fallecido. A partir de sus mensajes, quedó claro cuán integral era una parte de la comunidad de NBC News Edgeworth durante sus 25 años trabajando para el canal.

Savannah Guthrie compartió una foto de Edgeworth en Twitter, escribiendo: “Este es nuestro querido colega, Larry Edgeworth, quien falleció debido a COVID19. Lo adoraba. Estaba lleno de espíritu, alegría y humor. Él era el profesional de los profesionales. Viajamos en 2008 en un avión de campaña durante dos meses. Era una luz brillante todos los días. Larry, querido, te extrañaremos”.



Matt Berger respondió al tuit de Guthrie con más fotos con Edgeworth, escribiendo: “Esta foto me puso muy triste. Nos divertimos mucho juntos en ese autobús. Aquí hay un par más”.