El poderoso mensaje de Francisca Lachapel a las mujeres en su día: ¿que dijo?

Este domingo 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y Francisca Lachapel no quiso dejar pasar la fecha de manera inadvertida.

La conductora de televisión recurrió a su cuenta de Instagram para anviar un poderoso mensaje a sus millones de seguidoras, y advirtió que ante todo, urge que las mujeres, sin importar que a veces haya personas que las quieren demeritar o negar su inmenso valor, se crean que son especiales, que son valiosas y que tienen poder.

“Mujeres!!! Que no se nos olvide nunca lo especial que somos!! que toda la fuerza que hay en este mundo viene sin duda alguna de nosotras. Que unidas somos más fuertes y que no hay batalla que no podamos ganar, aunque la lucha nos tome años“, comentó Francisca, en su red social, haciendo un llamado a pelear en la sociedad para ganar los espacios que las mujeres merecen, en honor a la igualdad de géneros.

“No se les olvide que somos iguales, poderosas, valiosas e invencibles. Feliz día internacional de la mujer!!!”, dijo la animadora.



Como era de esperarse, Francisca acompañó la publicación con una bella fotografía suya, en compañía de la mujer que más le ha enseñado en la vida: su madre.

Aunque la relación con ella no siempre fue miel sobre hojuelas. A pesar del infinito amor que siempre ha tenido por su madre, en su niñez y adolescencia le guardó un resentimiento.

Durante la entrevista con Univisión, Francisca recordó los terribles momentos que vivió siendo una infante y los golpes y humillaciones que su madre soportó de una de sus parejas.

“Traté en muchos momentos que ella me explicara. Yo le decía ‘mami pero por qué nosotros tenemos que vivir con este señor, por qué tenemos que aguantar tanto maltrato. Y mi mamá me decía cosas que también me marcaron mucho. Me decía ‘cuando tú tengas hijos vas a entender, muchacha tú eres muy pequeña para hablar de esas cosas’ y por mucho tiempo yo también como que me resentí un poquito con ella porque no podía entenderla”, dijo la bella dominicana.

La exreina de belleza agregó que a pesar de los constantes reclamos que hizo a su madre, optó por dejar eso en el pasado y perdonarla para poder seguir llevar una vida en paz.

“Fue la única manera de yo poder seguir adelante, perdonándola a ella porque ella es el ser más importante en mi vida, es lo que yo más adoro en mi vida”, concluyó Francisca.

Durante la misma entrevista, la animadora reveló que su infancia fue una época de sufrimiento y angustia.

“A mí para ser honesta pensar en mi infancia me duele mucho, porque yo no tengo un recuerdo bonito de mi infancia. Yo a veces me siento y cierro los ojos y trato de encontrar uno, un momento feliz de mi infancia y no lo encuentro”, confesó la exreina de belleza en medio de lágrimas, tras manifestar que sufrió mucho el tener un padrastro alcohólico y maltratador.