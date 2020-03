Derbez se burla de la crisis del coronavirus y lo atacan: VIDEOS

La pandemia del coronavirus ha hecho que cada quien maneje las cosas de manera diferente. Y esta vez Eugenio Derbez está en medio de una polémica en redes sociales, pues el comediante ha querido sacarle su lado humorístico a la crisis de salud mundial, hecho que no todos ven con buenos ojos, hasta el punto que muchos lo han tachado de insensible, tonto y hasta irrespetuoso con las familais de los más de 5,000 muertos que ha dejado el brote.

El creador de la Familia P.Luche ha usado sus redes sociales para colgar un par de videos con tono humorístico, que no han terminado por lograr el efecto que esperaba y le han llovido duros ataques.

En un primer clip se aprecia al mexicano manejando su coche, con las calles desoladas, diciendo que prefiere regresarse a su país.

“Oigan, este, está extraño. Estoy aquí en Los Ángeles, y las últimas 48 horas han sido como una película de ciencia ficción. Osea, todo empezó como algo lejano y de repente aquí empezó a crecer la bola de nieve de una manera impresionante. Ahorita ya voy de regreso a mi casa, porque ya está todo cerrado. Cerraron todas las producciones aquí en EStados Unidos. Toda la industria de Hollywood paró de filmar, no hay partidos de basquet de la NBA, no hay partidos de fútbol de la MLS, no hay coinciertos, no hay nada. Disleylandia, que nunca cierra ya cerró, Todas las oficinas está trabajando la gente desde sus casas”, comenzó diciendo el mexicano, en lo que parecía ser una confesión seria, pero luego vinieron los gritos.



“Ya me quiero ir a México, ya me quiero ir a México. En México todo está bien, en México no pasa nada. Osea, toda la gente de Italia, de China, de todo el mundo se quiere ir a México porque en México está tranquila la cosa, allá no está pasando nada. Quiero ir a México”, se le escucha decir al final del clip.

Pero como si ese video no hubiera sido suficiente, más tarde Derbez colgó otro en su Instagram, donde se observa en el baño de su casa y hace mofa del coronavirus.

“Estoy en una situación de emergencia con mi familia. Estamos aquí en mi casa, encerrados en cuarentena voluntaria, no podemos salir y acabamos de tener una emergencia. Lo que les voy a mostrar es una imagen fuerte, espero que no haya niños viendo, pero nos acabamos de dar cuenta de esto, chequen”, dijo el humorista, mostrando que no había mucho papel higiénico en su casa. “Nada, nada, pido ayuda por favor, a quien pueda dárnosla. Esto que pueden ver aquí no es oro pero parece, es un gran reloj, nunca me lo he puesto, porque no lo entiendo, pero estoy dispuesto a cambiarlo por otro rollo, como diría Adal Ramones. Necesitamos ayuda. Gracias”, concluyó Derbez.

Comentarios como “eso no da risa”, “respeta el dolor de los demás”, “ya cansas con tus chistecitos flojos” y “ojala te enfermes de coronavirus para que te des cuenta de lo serio que es esto”, fueron algunos de los comentarios que generó Derbez con sus salidas.