Murió Bobbie Battista: ¿cómo murió la famosa presentadora?

El mundo de las noticias está de luto, esta vez tras conocerse el fallecimiento de Bobbie Battista, ex presentadora de noticias de CNN y famosa periodista televisiva. La comunicador murió a la edad de 67 años.

El productor ejecutivo de CNN, David Gelles, confirmó el fallecimiento de Battista diciendo: “La expresentadora de CNN, Bobbie Battista falleció, después de una batalla de cuatro años contra el cáncer cervical. Battista fue una de las presentadoras originales de CNN Headline News cuando se lanzó la red en 1981. Ella presentó varios programas de noticias en CNN, incluyendo TalkBack Live”.

A la reportera le sobreviven su esposo, John Brimelow, quien emitió un sentido mensaje tras la muerte de su esposa.

“Bobbie fue la policía consumada en su lucha contra el cáncer, fue valiente y valiente en su batalla y reflexionó por todos los demás en su vida, incluso mientras luchaba contra el dolor. Mi querida pareja de 25 años de matrimonio ha cortado sus lazos terrenales y ahora está en paz”, dijo el triste viudo en su Instagram.

Battista se graduó de la Universidad Northwestern, donde estudió producción de radio, televisión y cine. Comenzó su carrera televisiva como presentadora y reportera con WRAL en Raleigh, Carolina del Norte. Battista trabajó en la estación hasta 1981 cuando se unió a la nueva red de noticias Cable, CNN.

Durante su tiempo con CNN, Battista dirigió CNN Headline News y CNN International. Battista trabajó en CNN entre noviembre de 1981 y enero de 2002 y cubrió importantes eventos de noticias para la compañía, como el 11 de septiembre, la caída del Muro de Berlín y el desastre del Challenger.



Battista dijo sobre su tiempo en CNN: “Ya sea la explosión del Challenger, el intento de asesinato de Reagan, la Guerra del Golfo, ciertamente este ataque terrorista. Esos fueron memorables desde el escritorio de anclaje. En cuanto a TalkBack, hemos tenido algunos shows serios y algunos shows divertidos. Si tuviera que elegir, diría que me gustó mejor Free for All Friday”.



En los años ochenta y noventa, Battista era una cara tan reconocida que regularmente era ridiculizada en “Saturday Night Live”.

En 1997, Battista apareció como ella misma en la película de Jodie Foster, “Contacto”. Cuando Battista decidió abandonar CNN en 2001, le dijo al Atlanta Journal-Constitution que su elección era similar a la de un atleta profesional.

“Quieres salir arriba. No quería cometer ese error donde me quedé demasiado tiempo. He visto presentadores que hicieron eso”, dijo la querida periodista. Funcionarios de CNN dijeron que Battista no había sido despedida.

En su última aparición en CNN, Bobbie rindió homenaje a su audiencia diciendo: “Sé que me escucharán decirlo hoy, que la audiencia siempre ha sido muy amable y generosa conmigo. Los extrañaré mucho, ¡y ni siquiera sé quiénes son ustedes! Como entidad, extrañaré mucho a la audiencia”.

Durante una entrevista sobre sus planes futuros en aquel entonces, la comunicadora dijo: “Espero seguir haciendo algo de televisión, no en noticias por cable, no lo haré. Solo haría eso en CNN. Puedo hacer comerciales, proyectos de trabajo para Lifetime, HGTV, cosas divertidas como esas. También comenzaré un negocio de consultoría, donde entrenaré a políticos, ejecutivos corporativos y jóvenes presentadores de noticias. ¡Muy emocionada por eso!”.