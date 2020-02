TOP 5: Noticias de reinas -18 de Febrero de 2020

View this post on Instagram

The gorgeous Pamela Barrera Medel will represent the state of Aguascalientes in #MexicanaUniversal 2020! Aguascalientes last won the #MissUniverseMexico title in 2014 under the Nuestra Belleza Mexico competition! 😍✨👑🇲🇽 #MissUniverse2020 #MissMexico #MxU