¿Rihanna está de novia con A$AP Rocky?

Tal parece que Cupido volvió a flechar a Rihanna, y es que se rumora que la cantante estaría sosteniendo una relación con A$AP Rocky después de separarse del multimillonario saudí Hassan Jameel a principios de año. Los dos posaron juntos en la alfombra roja de los British Fashion Awards en diciembre y fueron vistos saliendo juntos de un restaurante de Los Ángeles en febrero, según informó la revista Cosmopolitan.

El mes pasado, una fuente dijo que Rihanna y A$AP Rocky se están viendo, pero que es demasiado pronto para oficializar las cosas, especialmente porque acaba de romper con su novio de tres años en enero. “Es realmente casual entre ellos y ella no está pensando si hay un futuro con Rocky. Es una chica recién soltera que se esta divirtiendo”, dijo una fuente a The Sun, en enero.

“Compartieron una suite de hotel durante ese viaje en Nueva York”, agregó la fuente. “Sin embargo, Rihanna es reacia a ponerle una etiqueta, ya que es muy pronto después de Hassan. [Pero] realmente disfrutan de la compañía del uno otro y se toman las cosas con calma, ya que todavía es temprano”.



A$AP Rocky y Rihanna se conectaron por primera vez en 2013. Más tarde salió con la estrella de Keeping Up With the Kardashians, Kendall Jenner, Tahiry Jose y Chanel Iman. Rihanna ha estado vinculada a Travis Scott, Drake y Chris Brown.



Rihanna no ha comentado públicamente sobre los rumores, aunque una fuente tumbó los rumores. Considerando lo privada que era sobre su relación con Jameel, es poco probable que haga una declaración pública.



“Rihanna está soltera”, le dijo una fuente a E! Noticias. “Ella acaba de salir de una larga e intensa relación con Hassan. Ella quiere estar soltera y no va a saltar a algo. Está saliendo con A$AP Rocky, pero no está de novia con él”.



Si bien Rihanna no iba a hablar sobre eso, A$AP Rocky criticó los rumores cuando surgieron por primera vez en 2013. “Ni siquiera la miro así. Ella es sexy, pero yo soy bueno”, dijo. “Estamos bien, eso es todo. Eso es solo cosa de amigos”.

Rihanna y Jameel se separaron debido a diferencias culturales, dijo una fuente a Hollywood Life. “Rihanna y Hassan realmente se aman, pero Hassan estaba teniendo dificultades con la imagen de Rihanna, debido a la presión sobre él para que tuviera una relación más tradicional y reservada”, dijo la fuente a la publicación. “Lo sentía por su familia, que piensa que Rihanna es increíblemente hermosa, pero también querían que fuera más suave, reservada y recatada”.



La persona agregó: “La separación no es algo que ninguno de ellos realmente quisiera, sin embargo, su relación se estaba volviendo desafiante”.

Dos meses antes de que se separaran, Rihanna le confirmó a Vogue que estaba en una relación exclusiva. “Sí, estoy saliendo”, dijo en octubre. “Realmente estoy en una relación exclusiva durante bastante tiempo, y me está yendo muy bien, así que estoy feliz”.