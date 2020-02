Gabriela Molina, la reina sin brazos que compite para ser Miss México: FOTOS

View this post on Instagram

Es importante recordar que todos tenemos magia dentro de nosotros. ✨💖 Vestuario por @pericentrofashion Maquillaje por @rigomarq Fotografía por @souldesignsfoto eres grande 🤩🤩 @moviendoalcorazon TODOS SOMOS #missnanchital 💙👑♿ #missveracruz