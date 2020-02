Murió Derrick Lara a los 61 años: ¿cómo murió el cantante?

El mundo de la música está de luto, pues acaba de revelarse que Derrick Lara, el cantante y baterista de la agrupación The Tamlins, murió a la edad de 61 años.

Lara había estado luchando contra el cáncer de pulmón durante algún tiempo. A Lara le sobreviven sus tres hijos y tres nietos.

Lara falleció el 13 de febrero, según un comunicado de su familia que se publicó en su página personal de Facebook.

“Papá se mantuvo fuerte durante toda su vida como creyente en Dios, el hijo y el espíritu santo. Anoche, papá fue llevado en ambulancia a la casa familiar para estar con su familia y con nosotros, Omar y Makeda. Papá falleció con una sonrisa tranquila”, dijo la familia en su misiva.

Según su página de Facebook, Lara era oriundo de Kingston y vivía en la parroquia de Saint Andrew en el momento de su triste fallecimiento.



En esa página, la familia de Lara dijo que estaban consternados porque la noticia de la muerte del legendario cantante había sido publicada antes de una declaración oficial de la familia.

Un artículo homenaje sobre Lara señala que provenía de la misma área de Kingston del legendario Ken Boothe, así como de Stranger Cole y Delroy Wilson.

Lara había anunciado en diciembre de 2019 que estaba luchando contra el cáncer de pulmón. Para pagar su tratamiento, la familia de Lara había comenzado una página de recaudación de fondos en Facebook.

Jamaica Gleaner informó que Lara falleció en la casa de su hija en Miami, Florida, alrededor de las 5:00 a.m. del 13 de febrero.

Lara se unió a The Tamlins en 1983 como cantante del grupo, luego de la partida del líder Winston Morgan. Anteriormente, Lara había sido baterista en la séptima banda de extensión.

Con The Tamlins, Lara cantó en los álbumes: “Voy a estar esperando”, en 1987, “Love Divine”, en 1988 y “No Surrender”, en 1995. Durante su tiempo con el grupo, The Tamblins, estuvo de gira con Rita Marley. La banda también actuó con Beres Hammond, Marcia Griffiths y Leroy Stibbles.

En 1994, la banda volvió a grabar su canción más famosa, “Baltimore”. La canción fue más tarde hecha también por Nina Simone.



En 2019, The Tamblins aparecieron en el álbum de Julian Marley, “Baby Lotion”. El grupo apareció en el documental de 1992, “Rocksteady: The Roots of Reggae”.

El miembro fundador de los Tamlins, Carlton Smith, fue citado por South Florida Caribbean News diciendo estar muy dolido por la muerte de su amigo.

“Derrick era un buen amigo, buen cantante. Cualquiera que lo conoció dirá cómo amaba el chiste de Gi”.

Asimismo, Tony Moore, otro mimebro de la banda, dijo: “Derrick era jovial, un bromista. Vivimos muchos buenos momentos … buenos recuerdos”.