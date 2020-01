El cáncer regresó a la vida de Ninel Conde: TOP 5: Noticias Interesantes 12 de Enero

Las noticias de este fin de semana no son muy alentadoras en muchos sentidos y en medio de los titulares de la jornada, el tiroteo protagonizado por un niño de apenas 11 años en un colegio de México, donde mató a su profesora y el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, tras la admisión del Gobierno árabe de que ellos derribaron la aeronave que se vino a tierra en miércoles pasado, están en primera plana.

Por otro lado, la actriz Ninel Conde hizo una dura revelación sobre la manera en que el cáncer regresó a su familia, lo que la tiene muy triste, pero llena de esperanza al mismo tiempo.

Las noticias positivas corren por cuenta de dos reinas de belleza, una de ellas la Miss México, Sofía Aragón, quien envió un poderoso mensaje al mundo.

1. Ninel Conde reveló que su hermana padece de cáncer

Ninel Conde atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida, y es que a solo unos día de haber empezado el 2020, la querida actriz confesó que el cáncer golpeó nuevamente a su familia.

El Bombón asesino concedió una entrevista a la cadena Telemundo, donde reveló que su hermana fue diagnosticada con el terrible mal, lo que tiene muy afectados a todos los miembros de su familia. Lo peor es que esta es la tercer vez que esa enfermedad regresa a la vida de su hermana.

“Nos mandó a la familia una foto de cómo está la radiación. Para nosotros como es muy difícil porque mi mami falleció de esa enfermedad tan terrible”, dijo Ninel, quien a pesar del dolor que siente por el mal de su hermana, aseguró que ha sido un ejemplo de lucha. “Ella nos modela, y uno que se anda preocupando por tanta tontería. Esto es una situación fuerte y ella lo enfrenta con una sonrisa (…) ella es una gran mujer y sierva de Dios. Ella es un testimonio vivo para muchas mujeres y personas”, concluyó Ninel.



2. Niño de 11 años arma tiroteo en colegio en México

Las autoridades mexicanas y el público en general todavía no se reponen del tiroteo ocurrido este viernes en el colegio primario Cervantes, en Torreón, estado de Coahuila, donde un alumno de apenas 11 años mató a su maestra y luego se quitó la vida.

Las autoridades todavía no saben cómo el menor llevó las dos armas al plantel y aunque no han revelado la identidad del niño, por su protección, sí identificaron a la profesora asesinada como Mara Sanz, de 50 años.

El pequeño abrió fuego en pleno salón de clases hiriendo de paso a otros cinco compañeros y a un maestro de Educación Física y luego decidió suicidarse.



3. Miss México envía poderoso mensaje

La guapísima y carismática Sofía Aragón, quien representó a México en la pasada edición de Miss Universo no ganó el certamen pero desde entonces ha seguido utilizando la fama y popularidad que logró para enviar fuertes mensajes que ayuden a crear impacto entre sus miles de seguidores.

Y sabiendo que es dueña de una belleza muy llamativa, la preciosa reina de belleza decidió colgar en su Instagram una bella fotografía en la que presumió de sus tonificadas piernas y de paso compartió un mensaje muy poderoso.

“Admira las cualidades de otros sin dudar de tu propia magia. Eso evita que te compares y limites tu propio potencial… porque hay suficiente luz en el mundo para todos”, comentó la guapa Miss México. “Nunca te rindas con la gente. Los milagros ocurren un día”.



4. Irán admite que derribaron avión con un misil

Luego de haber negado que el avión de Ukraine Airlines que se vino a tierra hace unos días a solo unos minutos de haber salido del aeropuerto de Teherán, donde perdieron la vida 176 personas, el Gobierno Iraní admitió que ellos derribaron la aeronave por accidente, tras confundirlo con un misil.

Así lo aseguró el presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien aseguró que la nave fue derribada debido a un “error humano”, tras ser confundido con un “blanco hostil” ya que los militares estaban en el “nivel más elevado de alerta” por las relaciones tensas que se viven con Estados Unidos.

“En condiciones así, y como resultado de un error humano y en forma involuntaria, un proyectil alcanzó el avión”, dijo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, a través de un comunicado. “Las investigaciones continúan identificando y procesando esta gran tragedia y error imperdonable”, agregó el presidente, que insistió en que se trató de una “desastrosa equivocación”.



5. Francisa Lachapel impresiona con una foto suya de 15 años

Francisca Lachapel es una de las famosas más queridas del mundo del entretenimiento, y como una manera de seguir mostrando a sus fieles fans imágenes de su pasado, la guapa conductora de televisión colgó una fotografía en su Instagram de sus días como adolescente que está dando mucho de qué hablar.

En la instantánea, que parece sacada del baúl de los mejores recuerdos, se aprecia a la preciosa dominicana departiendo con varios amigos de la época, ataviada con una blusita sin mangas, unos jeans y unos zapatos descubiertos, mientras muestra su famosa sonrisa que parece estar intacta.

“Dos cosas tengo por decir: 1- Imagino que esa foto nos la tomaron un viernes por el “cuadre” de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y 2-Por favor aprecien la belleza de mis zapatos”, fue el mensaje con el que la animadora acompañó la foto. “Por nada en este mundo cambiaría de donde vengo. Todo lo vivido, bueno o malo, me ha formado y traído hasta este punto de mi vida”, comentó la exreina de belleza en su red social. “Solo agradezco, aprendo y sigo adelante”.