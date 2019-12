Serenatas a la Virgen de Guadalupe 2019: Artistas, Canal, Hora y Live Stream

Uno de los eventos culturales y religiosos más significativos en la vida de los mexicanos en todas partes, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe como Patrona de las Américas podrá ser visto en Estados Unidos gracias a los programas especiales que transmitirán las cadenas Univisión y Telemundo.

En el caso de Univisión, el espacio “Mañanitas a Santa María de Guadalupe” mostrará la música del peregrinaje anual a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, el templo nacional de la iglesia católica dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe y será presentado en vivo por la conductora Michelle Galván de “Primer Impacto”.

“Las serenatas” como algunos le llaman a los presentaciones de algunos artistas que le cantan en este especial a “La Morenita” estarán a cargo de: Lucero, Carlos Rivera, María Victoria, Daniela Romo, Guadalupe Pineda, Eugenia León, Víctor García, La Internacional Sonora Santanera y desde Estados Unidos, Alex Fernández y Lupita Infante se darán cita para cantarle a la Virgen de Guadalupe.

LUCERO CANTA "Mi Virgen Santa"" EN PROGRAMA ESPECIALA LA VIRGEN DE GUADALUPE EN MEXICO 12/12/2018LUCERO CANTA "Mi Virgen Santa"" EN PROGRAMA ESPECIALA LA VIRGEN DE GUADALUPE EN MEXICO 12/12/2018 2018-12-12T06:07:55.000Z

El Mariachi Gama Mil, de Jesús Gama, acompañará las actuaciones de las estrellas, mientras que todo el elenco estará bajo la dirección y los arreglos musicales del Maestro Eduardo Magallanes.

HORA Y CANAL: El programa se transmitirá, este miércoles 11 de diciembre de 2019, a partir de las 12 de la medianoche Este/Pacífico, 11 p.m. Centro por Univisión.

LIVE STREAM: Por Facebook Live y Univision Now. Haz clic en univisionnow.com o baja la aplicación Univision Now para ver el show en vivo. Al mes tiene un costo de $7.99 dólares, más impuestos, pero puedes aprovechar el periodo de 7 días GRATIS para ver el programa y probar el servicio. (Ver abajo las otras opciones que tienes para que no te lo pierdas en línea)

Mañana no te pierdas las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe desde la Basílica de México, 12A/11C. pic.twitter.com/hHkp28RYTr — Univision (@Univision) December 11, 2019

En cuanto a la cadena Telemundo, la televisora se une a la tradicional celebración de la Guadalupana con el programa especial La Virgen de Guadalupe, donde cada 11 de diciembre millones de feligreses se dan cita en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para honrar a la Patrona de las Américas.

Conducido por Blanca Soto, Julio Vaqueiro y Azucena Cierco este especial de una hora contará con las serenatas de El Mariachi Gama Mil, Sofía Reyes, Calibre 50, Lila Downs, Río Roma, La Adictiva Banda de San José de Mesillas, Chayín Rubio, Neto Bernal, Geru, Cristian Jacobo y Jary Franco, son parte del elenco que se une a este especial para cantar las tradicionales “Mañanitas” en la popular serenata que se le canta a la virgen a la media noche.

Seguido al especial, la cadena hispana transmitirá un episodio de Historias de la Virgen Morena y la misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe.

HORA: Telemundo empieza su especial este martes 11 de diciembre a las 11:35 p.m.E:T. 10: 35 Centro.

CANAL: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS es decir, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer clic aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Para verlo en tus dispositivos: La cobertura se transmitirá en vivo en las plataformas digitales de NoticiasTelemundo.com en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram., además de ofrecer contenido original digital en un gran despliegue.

