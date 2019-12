Atacan con ácido en la cara a saxofonista María Elena Ríos: ¿a quién acusan?

Han pasado tres meses desde que la saxofonista María Elena Ríos fue víctima de un brutal ataque que causó el rechazo y repudio de la sociedad, pero hasta ahora sale a la luz la terribe historia. La músico fue atacada con ácido en la cara y su agresor no solamente sigue libre sino que asegura que ha sido víctima de una intensa campaña de odio.

El brutal hecho ocurrió el 26 de septiembre en Huajuapan de León, cuando la oaxaqueña caminaba cerca de su residencia en compañía de su madre y un hombre, captado en cámaras de seguridad, se le acercó la roció con ácido.

Y a pesar de que la artista sigue hospitalizada, fuentes cercanas aseguran que ha sido amenazada de muerte y su drama parece intensificarse.

Uno de los principales problemas que enfrenta la joven es la falta de recursos para su tratamiento, por lo que amigos y seguidores de redes sociales, quienes se han impresionado con su historia, han lanzado una campaña para recaudar fondos y poder cubrir los gastos médicos.



En Facebook hay un llamado en el que se pide a la opinión pública a apoyar a la soxofonista de 26 años y a sus parientes, quien tuvo daños también su su vista.

“M. Elena Ríos fue agredida con ácido en el rostro en su casa de Huajuapan de León y ahora urge su atención con un oftalmólogo. Nos han pedido contactar a sus amigos para apoyarla, está en el Hospital Civil. Pedimos depositar ayuda económica a la cuenta de su hermana Silvia Ríos Ortiz. Apoyemos a nuestra compañera oaxaqueña”, comentaron en la red social.

Junto a la angustia que ha significado para la familia la falta de ingresos para cubrir los gastos, la situación parece empeorar con llamadas donde afirman que van a asesinar a la joven.

Según Infobae, un ex diputado del PRI está señalado de ser el autor intelectual.

El citado medio asegura que amigos cercanos a la mujer acusan a Juan Vera Carrizal como autor intelectual, pero aunque el hombre aceptó conocer a María Elena, niega ser responsable.



“María Elena Ríos trabajó conmigo y tenemos una amistad, pero eso no implica nada. Si tienes un estilo de vida sano así te va, pero si tienes un estilo de vida fuera de lo normal vas a tener problemas. Yo siempre me he comportado de la mejor manera mirando a la gente a los ojos. Que la Fiscalía investigue y que capturen a la persona que hizo el atroz hecho”, dijo el expolítico.

La familia de la chica ha agregado que incluso en los medios de comunicación han tratado de ensuciar el buen nombre de la saxofonista y hasta han asegurado que era amante de cuatro hombre y de estar en actividades no muy claras, que habrían originado el ataque

La presidenta municipal de Huajuapan de León, Juanita Cruz aseguró que las investigaciones continúan para dar con el paradero del autor material.