¿A qué hora y dónde ver la entrevista con Sara Salazar y Sarita hoy?

Una de las entrevistas más esperadas de los últimos tiempos podrá ser vista este jueves 17 de diciembre de 2019. Se trata de una que ofrecerán Sara Salazar la viuda del cantante José José y su hija Sarita. Son muchas las interrogantes que se tiene sobre todas las situaciones protagonizadas por la hija menor del “Principe de la Canción” y su madre y ellas hasta ahora no habían dado su declaración conjunta en una entrevista. Será en el espacio de la veterana periodista María Celeste Arrarás, quien en su espacio “Al Rojo Vivo “ promete conseguir grandes grandes exclusivas. Lo que tienes que saber:

En un comunicado de la cadena Telemundo, indican que en el programa se verán imágenes inéditas de José José celebrando navidades, fin de año y otros momentos especiales. El espacio pretende rendirle un homenaje al cantante, y también contará con la presencia de Yimmy Ortiz, esposo de Sarita y Belén Ortiz, nieta del intérprete. El programa será presentado por Jéssica Carrillo y Rodner Figueroa.

Además de sus declaraciones, la familia revelará imágenes inéditas de José José en la privacidad de su hogar, celebrando las navidades, las fiestas de fin de año y otros momentos especiales. El cierre del programa estará a cargo de Sarita, que por primera vez desde la muerte de su padre, cantará en compañía de su esposo. CUÁNDO: El especial se transmitirá este , jueves 19 de diciembre Leer Más en Ahoramismo Mira la postal Navideña de Kim Kardashian HORA: A las 4 PM/3CT. DÓNDE: “Al Rojo Vivo” se transmite en la cadena Telemundo y en sus plataformas digitales.

CANAL: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS es decir, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes tocar este enlace para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Cómo ver Al Rojo Vivo Live Stream

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver la serie. Solo tienes que hacer clic aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete del canal “Fubo Premier”, que cuesta $19.99 por mes durante los primeros dos meses y $44.99 por mes después de eso. Este paquete viene con una versión de prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

DirecTV NOW: El paquete más barato de DirecTV NOw “Live a Little” cuesta $35 y ofrece Telemundo. Para ver si DirectTV ofrece Telemundo en su mercado, ingrese aquí y ponga su código postal en la “herramienta de búsqueda” (lookup tool). DirecTV Now ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. La opción menos costosa, “Live a Little”, que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.