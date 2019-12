¿Cuándo empieza la temporada 18 de The Voice? Fecha y Hora del Estreno

En The Voice 2019 , los cuatro finalistas compitieron por última vez el 16 de diciembre de 2019, por el título de campeón de la temporada 17.

La temporada 17 de Voice concluyó el martes 17 de diciembre de 2019, después del final de dos noches en el que uno de los cuatro finalistas, Ricky Duran, Jake Hoot, Katie Kadan y Rose Short, será coronado como el ganador. Lo que significa que los fanáticos ya están mirando hacia la temporada 18. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre la próxima temporada.

NBC reveló su calendario de mitad de temporada 2020 a principios de noviembre. The Voice regresará el lunes 24 de febrero a las 8 p.m. ET / PT. Mientras tanto, America’s Got Talent: The Champions y Ellen’s Game of Games serán los espectáculos de relleno, con AGT: The Champions emitido los lunes y Ellen’s Game of Games emitido los martes.

Los entrenadores

La alineación de Voice se mantendrá en gran medida igual para el 18 ° ciclo, aunque hay un gran cambio: Nick Jonas se unirá a la serie de competencia de canto de la realidad por primera vez. Reemplazará a Gwen Stefani. Stefani no necesariamente abandona el espectáculo para siempre, pero se toma un tiempo libre para reanudar su residencia en Las Vegas en el Teatro Zappos de Planet Hollywood, titulado “Just a Girl”. Esa residencia finaliza en mayo de 2020, por lo que Stefani podría regresar libremente. a The Voice para la temporada 19.

Jonas hizo el anuncio en The Ellen DeGeneres Show a principios de octubre, y dice que está “muy entusiasmado” con esta nueva empresa.

Nick Jonas se asusta de su nuevo co-estrella de ‘The Voice’ ‘Blake Shelton’ Nick Jonas reveló que será un nuevo entrenador en la próxima temporada de “The Voice”, y después de sus nuevos coprotagonistas Blake Shelton, Kelly Clarkson y John Legend enviaron un mensaje especial dándole la bienvenida al espectáculo. Nick recibió un susto inesperado del entrenador de toda la vida “Blake Shelton”. #JonasBrothers #NickJonas # TheVoice2019-10-08T01: 11: 03.000Z

“Además del espíritu competitivo, que será natural, porque soy muy competitivo, creo que estoy ansioso por ayudar a cualquier artista que venga al programa y quiera crecer”, dijo en la charla. anfitrión de la demostración.

En un video sorpresa, los entrenadores de Voice, Blake Shelton, Kelly Clarkson y John Legend le dieron la bienvenida a Jonas a la tripulación con algunas amenazas irónicas.

“No estoy seguro de que seas lo suficientemente mayor como para ser entrenador en The Voice, pero estoy seguro de que te patearán el trasero, amigo”, dijo Shelton.

Sin embargo, Legend fue de otra manera, diciendo: “Solo tengo que decirte una cosa: nuestra misión es destruir a Blake Shelton. Tenemos que formar una alianza: yo, tú, Kelly. Formamos un equipo, vencimos a Blake, nada más importa, ¿de acuerdo?

El formato

Algunos fanáticos se sintieron decepcionados cuando NBC anunció el calendario de mitad de temporada y leyeron la descripción de la temporada 18. El comunicado de prensa decía: “La Voz aterriza en el calendario una vez a la semana a mitad de temporada, dando paso al exitoso juego Ellen’s Game of Games para mantener su mejor momento. en el horario durante unos meses más antes de que The Voice regrese a dos veces por semana para los espectáculos en vivo siempre esperados durante las últimas tres semanas del ciclo en mayo “.

Entonces, el programa no solo se transmitirá una vez por semana desde el 25 de febrero hasta el 11 de mayo, sino que los shows en vivo solo abarcarán tres semanas, que es la mitad de las semanas en vivo que el programa ha tenido en las últimas temporadas. De hecho, tienes que volver a la temporada 13 para obtener menos de seis shows en vivo; The Voice nunca ha tenido menos de cuatro shows en vivo y eso fue en la primera temporada, que fue cuando el show era nuevo y un programa de verano. Dos veces ha habido cinco shows en vivo (temporadas 13 y 6), pero cada dos temporadas ha tenido seis o incluso siete shows en vivo.