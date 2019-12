Encendido del Árbol de Navidad- Rockefeller Center 2019: ¿Cuándo? Hora y Canal

Es hora de anunciar oficialmente la temporada navideña con la 87a iluminación anual del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Manhattan. Como siempre habrá decenas de turistas, espectáculos conmovedores y hermosas decoraciones. Esto es lo que necesita saber sobre cuándo se transmite el programa, en qué canales se transmite, quiénes actuaran y más.

Navidad en el Rockefeller Center Canal: El encendido del árbol en vivo se transmite por NBC. The Peacock ha transmitido este evento festivo todos los años desde 1997.

Navidad en el Rockefeller Center Fecha y hora: la ceremonia de iluminación del árbol de este año tiene lugar el miércoles 4 de diciembre a las 8 p.m. ET / PT y funciona hasta las 10 p.m. La iluminación del árbol se realiza el miércoles después del Día de Acción de Gracias, desde que NBC comenzó a transmitirlo hace 22 años.

Navidad en el Rockefeller Center Lugar: las festividades siempre se llevan a cabo en el Rockefeller Center en el centro de Manhattan. Todo el complejo consta de casi 20 edificios que abarcan 22 acres, pero la ceremonia real de iluminación del árbol es en el Rockefeller Plaza, justo al lado de la icónica pista de patinaje sobre hielo de Rockefeller.

This Is The 2019 Rockefeller Center Christmas Tree | NBC New York The Norway spruce, which will be the 88th tree to grace the Plaza for the annual weeks-long display, will come from the village of Florida in New York's Orange County, Rockefeller Center announced on Instagram Monday. It will be cut down on Thursday, Nov. 7, and arrive at Rockefeller Center on Saturday, Nov. 9. After being adorned with more than 50,000 multi-colored lights and crowned with the iconic Swarovski star, the tree will be illuminated for the first time during a live television broadcast on Wednesday, Dec. 4.

Anfitriones de Navidad en el Rockefeller Center: Las presentadoras Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker y Craig Melvin serán los anfitriones de las festividades de la noche.

Navidad en el Rockefeller Center Performers: Habrá actuaciones de Chicago, Brett Eldredge, Derek y Julianne Hough, John Legend, Idina Menzel, Lea Michele, Ne-Yo, Gwen Stefani, Straight No Chaser y las Rocketts del Radio City.

Invitados especiales de Navidad en el Rockefeller Center: Miss America 2019 Nia Franklin y Skylar Astin y Alex Newell del drama de mitad de temporada de NBC Zoey’s Extraordinary Playlist, que se estrena el 7 de enero de 2020.

Navidad en el Rockefeller Center Tree: el árbol de este año es un abeto de Noruega que mide 77 pies de alto y 46 pies de ancho. Pesa aproximadamente 12 toneladas y tiene entre 70 y 75 años. Después de ser iluminado con más de 50,000 luces LED y cubierto con una estrella de cristal Swarovski, en exhibición hasta el 17 de enero de 2020, el árbol se convertirá en madera que luego se donará a Hábitat para la Humanidad.