“Rick and Morty” Temporada 4 Episodio 4: LIVESTREAM

El último episodio de Rick and Morty regresa a Adult Swim esta noche después de una pausa de una semana. Los fanáticos están entusiasmados con esta noche ya que no recibimos un nuevo episodio la semana pasada debido al fin de semana de Acción de Gracias. Rick and Morty Season 4 Episode 4 se estrena esta noche a las 11:30 p.m. Este (10:30 p.m.Central / 11: 30 p.m. Pacífico) en Adult Swim.

Muchas de las opciones de transmisión en vivo que se enumeran a continuación incluyen pruebas gratuitas, por lo que puede ver a Rick and Morty de forma gratuita si prueba una de esas opciones de prueba gratuita.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo de Cartoon Network / Adult Swim en su computadora, teléfono, Roku, Fire TV, Apple TV u otro dispositivo de transmisión a través de una de las siguientes transmisiones de TV en vivo sin cables servicios de suscripción:

Cartoon Network / Adult Swim es uno de los más de 95-canales plus en vivo incluidos en el paquete principal de FuboTV.

Una vez registrado en FuboTV, puede ver una transmisión en vivo del programa en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver nuevos episodios de hasta tres días. después de que salgan al aire, incluso si no los grabaste.

AT&T TV Now (anteriormente DirecTV Now) ofrece seis paquetes de canales diferentes. Varían entre 45 y 125 canales de televisión en vivo, y todos incluyen Cartoon Network / Adult Swim.

Una vez inscrito en AT&T TV Now, puede ver una transmisión en vivo del programa en su computadora a través del sitio web de AT&T TV Now, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, u otro dispositivo de transmisión compatible a través de la aplicación AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV Now, sin importar el paquete de canales que elija, viene con un DVR en la nube incluido.

Cartoon Network / Adult Swim está incluido en Hulu With Live TV, que viene con más de 60 canales de TV en vivo y la extensa biblioteca a pedido de Hulu de programas de TV y películas.

Una vez inscrito en Hulu con Live TV, puede ver una transmisión en vivo del programa en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One, Nintendo Switch, Echo Show u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puede ver en vivo, “Hulu con Live TV” viene con su extensa biblioteca a pedido (que tiene nuevos episodios y especiales disponibles después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a ” Enhanced Cloud DVR “, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Tenga en cuenta que Hulu regular (que es diferente de Hulu With Live TV) no tiene nuevos episodios de Rick and Morty en este momento. Solo tiene las primeras tres temporadas. Si quieres ver nuevos episodios de Rick and Morty en Hulu, necesitarás una suscripción a Hulu con Live TV.

AdultSwim.Com ya no es una opción gratuita y el enlace oficial no funcionaba cuando se emitió el programa

También es importante tener en cuenta que ya no puedes ver nuevos episodios de Rick and Morty en AdultSwim.com de forma gratuita. Solo el primer episodio de la Temporada 4 estuvo disponible para que cualquiera lo vea sin una suscripción por cable. Ahora necesitará un inicio de sesión por cable si desea ver nuevos episodios en AdultSwim.com.

Además, incluso las personas con un inicio de sesión por cable no pudieron ver durante el show en vivo o poco después. En cambio, AdultSwim.com tenía un mensaje que decía: “Falta el video” y no se pudo reproducir el video. El error se ve así:

AdultSwim.com

El mismo tipo de error apareció cuando las personas también intentaron mirar en la aplicación móvil, incluso si tenían un inicio de sesión por cable. Si desea ver en línea en AdultSwim.com y no puede, pruebe una de las otras opciones enumeradas anteriormente.

Vista previa de “Rick y Morty”

A continuación se muestra una vista previa de Rick and Morty Season 4 Episode 4. Parece que Morty consigue un dragón en este episodio.

Rick And Morty Season 4 Episode 4 (preview)Guys With you can see at the end of the commercial Rick and Morty will be back in two weeks 2019-11-25T05:03:00.000Z

Adult Swim lanzó un video adicional en Facebook para el Episodio 5 el viernes. Solo muestra a Morty volando sobre el dragón, pero ciertamente parece que el dragón jugará un papel importante. Puedes ver ese video a continuación.

Y luego, el sábado, se lanzó otro video en Facebook. La cuenta oficial de Rick y Morty escribió: “Y ese es el comienzo del episodio Morty Gets a Dragon”.

Entonces Morty realmente quiere un dragón y parece que Rick va a conseguir el dragón para él, si estas previsualizaciones son una indicación de lo que podemos esperar que suceda.

Habrá spoilers para el Episodio 3 y anteriores a continuación.

El episodio 3 de Rick and Morty fue un episodio centrado en el atraco. La mejor parte fue que parecía que Rick había realizado todo el atraco para convencer a Morty de que renunciara a su sueño de escribir y producir un guión para Netflix.

Uno de los invitados especiales en el episodio fue Elon Musk expresando a Elon Tusk. Y ahora podemos saber por qué Elon Musk cambió su perfil de Twitter a Elon Tusk en marzo. (Lea más sobre eso en la historia de Heavy aquí.) El episodio de la semana pasada se llamó One Crew Over the Crewcoo’s Morty, pero el episodio en sí no parecía tener relación con la película y la novela One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

Se estrenarán cinco nuevos episodios en 2019. Se publica un episodio cada semana a las 11:30 p.m. Este los domingos por la noche. Esta noche es el cuarto episodio. El episodio de esta noche se llama “Garra y acaparador: Morty especial de Ricktim”. Esta es una referencia clara a la Ley y el Orden: Unidad de víctimas especiales. Pero no hay forma de saber si el episodio tendrá algo que ver con el título, ya que el Episodio 3 tampoco tuvo una relación perceptible con su título.

La descripción del Episodio 4 dice: “Morty consigue un dragón en este hermano. Es un viaje salvaje hermano “.