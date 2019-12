TOP 5 Noticias interesantes –26 de diciembre de 2019

Llegamos al jueves 26 de diciembre de 2019 y en esta entrega les contamos dónde se realizaría la boda de Jennifer López y su novio Alex Rodríguez el próximo año según una reconocida publicación. ¿Será en Estados Unidos?

También en esta edición conocerán qué nombre le pondrá la hija mayor de José José al hijo que está esperando y el nuevo récord de Mariah Carey que le está resportando altos dividendos.

Descubrirán además por qué la serie “El Mesías” de Netflix aún no se ha estrenado y ya generó controversia. Ademas encontrarán las razones que tiene el conductor de “Suelta La Sopa” Juan Manuel Cortez para pedirle a sus seguidores que oren por él ¿Quieres los detalles? Sigue leyendo…

1. Marysol la hija mayor de José José espera a su segundo hijo

Marysol Sosa, hija del fallecido cantante José José, anunció que está embarazada de su segundo hijo.

La hija que el príncipe de La Canción tuvo con Anel Noreña tiene 15 semanas de gestación, aunque aún no sabe si es niño o niña. Esto significa que Sosa vivió el funeral de su padre y los conflictos que esto trajo embarazada. “Comencé a sentirme mal y cansada, pero pensé que era por toda la tensión e incertidumbre que se vivió con la muerte de mi papá, así que no le di importancia. Casi un mes después fuimos a Acapulco y me sentí peor”, detalló la hija de José José a TvNotas.

Durante su viaje sospechó sobre el embarazo, pues estuvo mareada y vomitando todo el tiempo. “Al regresar a la ciudad fuimos con mi ginecólogo para salir de dudas y me confirmó la noticia; me hizo un ultrasonido y vimos que estaba embarazada”, dijo.

Sosa, de 37 años y que espera a su segundo hijo, aseguró que se encuentra sumamente feliz en compañía de su esposo Xavier Orozco. Marysol indicó que ya informó a toda su familia sobre su embarazo y aseguró que de ser niño no dudará en nombrarlo José, como su padre.

2. Jennifer López ya tiene lugar para su boda con Alex

En cuanto llegue 2020 el tiempo se hará más corto para Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, quienes ese año se convertirán en marido y mujer. Y por supuesto, ya han empezado a surgir rumores sobre la posible locación donde llevarán a cabo la fiesta.

El sitio Radar Online tiene una teoría que, luego de leerla, no suena tan descabellada, a pesar de que el exbeisbolista había asegurado que su boda realizaría en un lugar muy, muy lejano. “Será un vuelo muy largo (para llegar hasta donde se realizará la boda)”. aseguró el novio de Jennifer Lopez con quien se comprometió en marzo. Ahora, la página web asegura que el lugar de su boda será nada menos que la casa de JLo en Los Ángeles, donde supuestamente radica la pareja. “Quieren seguir el ejemplo de Jen Aniston en esto y tener (la boda) en la propiedad de J.Lo, con un par de cientos de invitados y una fiesta que continuará hasta bien entrada la noche “, aseguró un allegado de la pareja a Radar Online.

3.Mariah Carey sumó otro récord en su carrera

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)Mariah Carey's official video for “All I Want For Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)” Listen to “All I Want For Christmas Is You” – https://mariahcarey.lnk.to/AIWFCIY Listen to “Merry Christmas” – https://MariahCarey.lnk.to/MerryChristmas25 Buy “Merry Christmas” – https://mariahcarey.lnk.to/MerryChristmas25/artiststore Listen to Mariah and other Christmas hits: https://mariahcarey.lnk.to/MerryChristmas25 Mariah Carey, The Queen of Christmas is celebrating the 25th anniversary of her iconic Merry Christmas album this year by releasing a 2-CD Deluxe Anniversary Edition for fans available now. The new deluxe edition includes the original album, plus a bonus disc featuring previously unreleased live tracks from Mariah’s 1994 St. John The Divine Benefit Concert, rare remixes, a brand-new, festive rendition of the Sugar Plum Fairy and additional seasonal tracks. About the "Merry Christmas" the album: Merry Christmas is the first Christmas album, and the fourth studio album, by Mariah Carey. The album features cover versions of popular Christmas tunes and original material. Carey worked with Walter Afanasieff, with whom she wrote all of the original tracks, as well as producing Carey's interpretations of the covered material. The album contains a contemporary holiday theme, and featured "authentic, gospel flavored background vocals". Three singles were released from the album, of which All I Want for Christmas Is You went on to become one of the best-selling singles of all time. Follow Mariah Carey: Facebook: https://MariahCarey.lnk.to/followFI Instagram: https://MariahCarey.lnk.to/followII Twitter: https://MariahCarey.lnk.to/followTI Website: https://MariahCarey.lnk.to/followWI Spotify: https://MariahCarey.lnk.to/followSI YouTube: https://MariahCarey.lnk.to/subscribeYD Lyrics: I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you, yeah. I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need And I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to hang my stocking There upon the fireplace Santa Claus won't make me happy With a toy on Christmas Day I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you You, baby Oh, I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow And I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe #MariahCarey #AllIWantForChristmas #MakeMyWishComeTrue #MerryChristmas 2019-12-20T05:00:11.000Z

Este año «All I Want For Christmas Is You» le ha dado las mayores satisfacciones a Mariah Carey. La canción, escrita por la cantante estadounidense, se estrenó en 1994. Forma parte del cuarto álbum de estudio de la intérprete, Merry Christmas.

Justo cuando se cumplen 25 años de su lanzamiento, el tema alcanzó la cima de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en la primera canción navideña en 61 años que encabeza una lista de éxitos. En 2017 ocupó el puesto 9 y en 2018 llegó a la tercera casilla. Para celebrar tanto éxito, además de los millones de dólares que cada año reporta a la cuenta bancaria de Mariah Carey el tema «All I Want For Christmas Is You», la cantante publicó un nuevo video del tema hace unos días.

The Economist realizó una estimación que calcula en más de 60 millones de dólares las regalías que esta canción ha generado para Mariah Carey.

4. Juan Manuel Cortés de “Suelta La Sopa” será operado de un tumor

A 4 años de haber salido victorioso del cáncer del sistema linfático que le fue diagnosticado en 2015, Juan Manuel Cortés tendrá que ser intervenido a principios de 2020 de un tumor en el abdomen. Así lo informó el periodista colombiano a través de sus redes sociales, donde el también panelista y director del programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo) pidió la oración de sus más de 300 mil seguidores para que la cirugía que tiene planeada para el 6 de enero salga “perfectamente bien”.

“Hace 4 años, me detectaron un tumor en el abdomen, pero no hacía falta sacarlo, ya que es benigno. Sin embargo, me dijeron que si llegaba a crecer más, tendrían que operarme. Efectivamente, en 4 años ha crecido bastante y hoy en día mide aproximadamente 14 por 12 por 10 centímetros”, explicó Juan Manuel.

5. “ El Mesías” de Netflix llega en enero

Mesías | Tráiler oficial de la temporada 1 | NetflixY tú, ¿quién crees que es? Ve "Mesías" en Netflix. SUSCRÍBETE: https://bit.ly/2W85El8 Acerca de Netflix: Netflix es el principal servicio de entretenimiento por internet en el mundo. Con una presencia que supera los 190 países, más de 158 millones de personas con membresías de pago disfrutan series de TV, documentales y películas en una variedad de géneros e idiomas. Los miembros de Netflix pueden ver lo que quieran, cuando quieran, en casi cualquier pantalla conectada a internet, y pueden reproducir, pausar y ver un título, sin publicidad ni compromisos. Conéctate con Netflix: Visita Netflix: https://www.netflix.com/ Twitter: https://twitter.com/NetflixLAT Instagram: https://www.instagram.com/netflixlat Facebook: https://www.facebook.com/NetflixLatino/ Mesías | Tráiler oficial de la temporada 1 | Netflix https://www.youtube.com/channel/UC5ZiUaIJ2b5dYBYGf5iEUrA 2019-12-03T15:00:00.000Z

Un profeta que desafía el resurgimiento del Estado Islámico, un tiroteo en el sagrado Monte del Templo de Jerusalén… y posiblemente la llegada del mesías. Antes de su estreno, la nueva serie de Netflix ya causó mucha polémica.

Sigue la historia de un misterioso líder religioso que emerge en Medio Oriente y es perseguido por todo la CIA. “Sí, es provocativo, es un show provocativo”, dijo su creador Michael Petroni. “Pero lo provocativo no es ofensivo”, agregó. Mesías, que se estrena el 1º de enero en la plataforma, imagina cómo reaccionaría la sociedad moderna si apareciera una figura religiosa así, difundiendo un mensaje rápidamente por redes sociales en un mundo azotado por las noticias falsas y ciclos informativos interminables.

Las acciones transcurren en Medio Oriente y Estados Unidos. Los personajes, como la agente de la CIA, Michelle Monaghan, pasan del inglés, al hebreo y al árabe, a menudo a mitad de la conversación. la pregunta de si la figura central del show -interpretada por el actor belga Mehdi Dehbi- es un genuino mesías, un nefasto agente político o simplemente un embaucador, está en el corazón de la trama.

LEER MÁS: Oraciones para darle gracias a La Virgen de Guadalupe