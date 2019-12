TOP 5 Noticias interesantes –18 de diciembre de 2019

Arribamos al miércoles 18 de diciembre de 2019, y en esta entrega les contamos lo que dice uno de los amigos más cercanos de Jenni Rivera sobre la teoría de que La Diva de la Banda estaría viva y bajo un programa de Testigos Protegidos del FBI. ¿Cuáles son sus argumentos?

También en esta edición sabrán como piensa expandir su legado musical el cantante Julio Iglesias y lo que piensa sobre si mismo Cristián Castro cuándo le preguntan sobre su rol como padre.

Descubrirán además la nueva actividad comercial que están promocionando Jennifer López y Alex Rodríguez y la iniciativa de Daddy Yankee y su esposa para que las personas con discapacidad auditiva bailen al ritmo del cantante. ¿Quieres los detalles? Sigue leyendo…

1. Lo que reconoce Cristián Castro

Cristian Castro se robó la atención de propios y extraños luego que se sincerara y manifestara que no se considera un buen padre y es consciente de que en el futuro sus hijos podrían reprocharle su ausencia.

«La verdad, no soy un buen padre. No me considero un buen padre. Me considero un padre que cumple lo más que puede. Estoy cumpliendo con el cariño que puedo dar, la compañía que puedo dar presente, de presencia. Pero no, no soy un padre entregado, no», dijo en una entrevista con Teleshow.

Sobre las razones, el cantante y actor mexicano, que tiene tres hijos, manifestó que su mayor atención e interés siempre ha sido la música, su profesión. “Se dio así. Me entrego a la creatividad que tengo y a las ganas de hacer nuevas canciones. A ganas de hacer mis shows, a preparar mis shows. Un poco egoísta esta postura, como lo quieran ver, pero no soy tan aficionado, lamentablemente. Quisiera ser buen padre, más aficionado, más allegado, pero finalmente me gana la tensión en la canción que estoy haciendo, del viaje que viene, de lo que está sucediendo musicalmente”, señaló.

2. Julio Iglesias lanza beca musical con Latin Grammy

El cantante español Julio Iglesias y la Fundación cultural Latin Grammy anunciaron que otorgarán una beca por un valor de hasta 200.000 dólares. La intención es financiar la educación superior de un prodigio de la música en la prestigiosa Escuela de Música Berklee, en Boston, Massachusetts.

“Me enorgullece ofrecerle a un estudiante prometedor la oportunidad de una educación musical formal en una de las mejores instituciones del mundo”, dijo el cantante al presentar la iniciativa. Esta comenzó con su hijo Enrique Iglesias en 2015. “Espero expandir mi legado a través de esta beca. Quiero ayudar a construir la próxima generación de embajadores de la música latina”, añadió en un comunicado.

3. ¿Jenni Rivera viva y testigo protegido del FBI?

Tras la aparición de una misteriosa mujer en Youtube, cuya voz supuestamente es similar a la de Jenni Rivera, las teorías de que la cantante sigue viva resurgieron. Hace un tiempo, se dijo que La Diva de la Banda no estaba muerta y que todo fue un montaje para que se convirtiera en testigo protegido del FBI. Pepe Garza, amigo cercano de la intérprete de “La gran señora” habó sobre el tema

“Seria como algo muy cruel, el causarle la muerte a cuatro personas o cinco, nada más para tener a Jenni [Rivera]. No, esas son teorías de conspiración muy fumadas”, advirtió Garza al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Jenni murió. Jenni era una cantante: eso era nada más. Cantaba, las mujeres la querían mucho; los hombres, muchos también”. Respecto a la mujer que da recetas de cocina y la comparan con Jenni Rivera, el locutor de radio mencionó que si bien por momentos hay similitud, las voces son completamente diferentes. Incluso, dijo qué hay pruebas físicas de la muerte de la cantante.

“Claro, es muy inteligente el tener ese mito por ahí, pero no”, agregó. “Hay un pie de Jenni pegado a un zapato y eso se ve en uno de los videos que han publicado ¿qué más? Por favor, ya seamos serios, es una mentira. Jenni lamentablemente murió, no hay que darle más vueltas a eso”.

4. Jennifer López y Alex Rodríguez promocionan nuevas líneas

“ALex y yo creemos que el autocuidado es un derecho, y todos merecen verse y sentirse lo mejor posible. ¡Estamos muy emocionados de anunciar nuestra asociación con @hims @hers! ✨ #herspartner”, posteó Jennifer López en su cuenta de Instagram.

Hims, Inc. es una marca de productos de cuidado personal con sede en San Francisco. La marca opera dos sitios web de comercio electrónico para productos de cuidado personal para hombres y mujeres. Hims, Inc. se fundó en 2017 con el lanzamiento de Hims y lanzó una marca hermana para mujeres, Hers, en 2018.

5. Museo de Daddy Yankee incluye recorrido con lenguaje de señas

Más de 100 personas de la comunidad sorda de Puerto Rico realizaron un recorrido especial por el museo del reguetonero Daddy Yankee. El primer museo sobre la vida y trayectoria del artista puertorriqueño se transformó en un ambiente inclusivo para recibir a las personas

Las principales atracciones del museo se habilitaron. El recorrido contó con seis voluntarios sordos quienes, a través el lenguaje de señas, brindaron apoyo a los guías del museo. La experiencia integró cuatro estaciones de realidad virtual que se adaptaron, incluyendo un traductor que interpreta la narrativa de los videos.

Igualmente se contó con personal especializado en señas para el cine del museo, donde se presenta un video que resume la conceptualización y creación del proyecto. También se adaptó el espacio de simulación en el que pareciera que el visitante está cantando junto al artista. Maravillosa iniciativa!!!!

