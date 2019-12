La muerte de Crazy Joe Gallo: ¿Frank Sheeran realmente lo mató?

Una de las escenas de muerte más dramáticas en The Irishman, de Martin Scorsese, muestra a Frank Sheeran asesinar a un gángster llamado Crazy Joe Gallo al estilo gangland en una casa de almejas de Little Italy. (Advertencia: este artículo contendrá spoilers de la película, que sigue de cerca la vida real).

Aquellos que vieron The Sopranos reconocerán las similitudes entre el final (probable) de Tony Soprano y la reunión de Joe Gallo con su creador. Frank Sheeran (Robert De Niro en Netflix), el jefe del sindicato con Jimmy Hoffa y lazos de la mafia, entra en un restaurante donde Gallo está cenando con su esposa y su familia antes de abrir fuego. Antes de hacerlo, selecciona cuidadosamente dos pistolas (y el tipo de calibre), contempla cómo un asesino debe eliminar primero al guardaespaldas pero no matarlo (la carne no está con él), y debe considerar ir al baño primero. En la película, Sheeran le dispara a Crazy Joe a la dirección del poderoso jefe criminal de Pennsylvania Russell Bufalino, interpretado por Joe Pesci.

Sin embargo, ¿cuál es la historia real? ¿Frank Sheeran realmente mató a Crazy Joe Gallo y fue Crazy Joe una persona real? La respuesta: Frank dijo que sí, aunque no todos lo creen, y sí, Crazy Joe fue una persona real que murió en un golpe de pandillas en Little Italy.

No está probado si Sheeran realmente asesinó a Gallo. De hecho, la evidencia sugiere que no lo hizo. Según The New York Times, otros hombres también son sospechosos de llevar a cabo el famoso acto, que técnicamente no está resuelto. Un artículo de Slate apunta a otro hombre, Carmine Di Biase, con evidencia persuasiva. Ciertamente, Joey Gallo se había ganado muchos enemigos. No obtuvo el apodo de Loco por nada.

Esto es lo que necesita saber sobre la historia real:

El artículo de la pizarra dice que los testigos en la escena describieron a un asesino que se parecía a Di Biase pero no a Frank Sheeran

El problema con la compra de Frank Sheeran como la historia asesina de Gallo es que los testigos oculares describen a un tirador que no se parecía en nada al irlandés de 6 pies 3 pulgadas de alto, 248 libras o menos.

Un artículo en Slate.com de Bill Tonelli arroja dudas sobre las historias de Sheeran de que mató a Jimmy Hoffa y Gallo. Dice que la versión aceptada de la muerte de Gallo siempre fue que un asesino convicto llamado Carmine “Sonny Pinto” Di Biase fue el asesino.

Ese artículo dice que la Casa de la Almeja donde murió Crazy Joe era propiedad de un mafioso llamado Matty the Horse. Una “capucha” conectada con la familia Colombo lo vio allí, le dijo a sus jefes y se le ordenó sacar a Gallo. El artículo dice que los artículos de los periódicos de la época describían al tirador como Di Biase y no Sheeran: “de unos 5 pies 8 pulgadas, fornido, de unos 40 años y con cabello oscuro en retroceso”.

Sheeran era irlandés y sueco y tenía más de 6 pies de altura. La esposa de Gallo le dijo a Slate que había más de un asesino, y los describió como “italianos pequeños, bajos y gordos”, una vez más, no la descripción de Sheeran. El guardaespaldas de Gallo y el matón que lo vio por primera vez, Joseph Luparelli, le dijeron a un reportero del New York Times que Di Biase fue el tirador, según Slate, que señala que Sheeran relata algunas de las confesiones en tercera persona, sin decir “yo”. lo hizo.

Un artículo de 1972 en The New York Times informó que Joseph Luparelli, que estaba bajo custodia policial, había afirmado que él y otros cuatro hombres mataron a Gallo. Se creía que Joseph Yacovelli, jefe interino de la familia Colombo, había “sancionado el asesinato de Gallo”, no Russell Bufalino.

Luparelli afirmó que estaba sentado en el bar de almejas cuando Gallo entró. Sabía que Gallo “durante varios meses … había sido marcado para ser ejecutado por la familia Colombo”, así que salió del restaurante y preguntó por Yacovelli. En ese momento, Carmine Di Biase, quien era un ex miembro de Genovese, llamó a Yacovelli. Luego, Di Biase y Philip Gambino, un “hombre de Colombo”, salieron del restaurante y regresaron con armas.

Di Biase, Gambino y dos hermanos no identificados condujeron hasta Umberto’s. Luparelli se quedó al volante del coche cuando los hombres entraron al restaurante. Di Biase, previamente acusado de asesinato, “sacó un arma y abrió fuego”, según The Times. Luparelli luego fue al FBI porque temía que lo mataran.

Debido a la falta de evidencia que lo corrobore, nadie fue condenado por la muerte de Gallo.

Crazy Joe llevó una vida llamativa y mortal

1 hour and 52 minutes into The Irishman, the only two bright spots in this extremely long and dull movie is Al Pacino as Jimmy Hoffa, and Sebastian Maniscalco as Joseph 'Crazy Joe' Gallo. #TheIrishman pic.twitter.com/67zm44iNEf — Screen Bandit (@ScreenBandit1) November 27, 2019

!1 hora y 52 minutos en The Irishman, los únicos dos puntos brillantes en esta película extremadamente larga y aburrida es Al Pacino como Jimmy Hoffa y Sebastian Maniscalco como Joseph ‘Crazy Joe’ Gallo. #Irlandés

Los artículos periodísticos de la época cuentan la historia del éxito y la vida y personalidad de Crazy Joe en la vida real.

Se creía que Crazy Joe Gallo estaba relacionado con lo que el New York Daily News describió en 1986 como “uno de los éxitos de la mafia más sensacionales de la historia”, el asesinato del jefe del crimen Albert Anastasia en una conversación en el Old Park Sheraton Hotel

The Daily News dice que una “versión ampliamente aceptada del evento” hizo que Crazy Joe Gallo apretara el gatillo. Sin embargo, el jefe de la mafia Carmine Persico se jactó de haber hecho el acto. Según Daily News, Anastasia era un asesino a sueldo de la mafia para Murder Inc.

El periódico informó que Gallo fue asesinado a tiros en la casa de la almeja de Umberto en Little Italy mientras celebraba su 43 cumpleaños.

El San Antonio Express, en un artículo de junio de 1972, describió a Crazy Joe como “siempre impredecible” y recientemente salió en libertad condicional de nueve años de prisión. “Había regresado a sus guaridas y retomó el control de sus raquetas”, decía el artículo, “y era tan arrogante como siempre”.

Se cree ampliamente que las semillas del destino de Joe Gallo se plantaron con el disparo del mafioso Joe Colombo. El irlandés muestra este golpe.

A las 11:45 a.m., el 28 de junio de 1971, todo alcanzó un crescendo fatal, cuando Colombo fue “asesinado a tiros frente a miles de sus seguidores horrorizados en Columbus Circle”, según Express. El artículo decía que el tirador era un hombre afroamericano llamado Jerome A. Johnson, de 25 años, de New Brunswick, Nueva Jersey, que fue “asesinado en el acto”.

Colombo recibió “dos balas en el cerebro”, sobrevivió a la cirugía, pero quedó paralizado permanentemente, según el artículo.

Según el artículo de Express, Crazy Joe Gallo fue asesinado posteriormente en Umberto’s, que estaba a solo una cuadra de la sede de la policía. Lo acompañó Sina Essary, su esposa de solo tres semanas y su hijastra de 10 años.

Un pistolero entró “desde la calle y comenzó a alejarse”. Algunos dijeron que había un “contrato abierto” sobre Joe después del tiroteo en Colombo.

Pero hubo otros corredores. Tres semanas antes de que lo mataran, Gallo fue al club nocturno de San Susan en Long Island, supuestamente parcialmente controlado por el capo de Colombo John Franzese. Se dijo que Joey agarró al gerente y le dijo: “Este porro es mío. Sal “, según Express.

Un artículo del New York Daily News de enero de 1973 informó que Joseph (Joe Yak) Yacovelli sucedió a Colombo como el líder de la familia y fue buscado para ser interrogado en el asesinato de Crazy Joe Gallo.

Una historia de AP el 8 de abril de 1972 describió cómo se produjo el asesinato de Joe Gallo. Seis comensales celebraban su cumpleaños pero “apenas habían terminado sus almejas” cuando sonaron los disparos y “90 segundos después, Gallo estaba muerto”.

Fue un hombre armado quien disparó tres balas después de irrumpir en la Casa de la Almeja por esa cuenta. Gallo recibió un disparo en el hombro. “Se puso en pie con estupefacta incredulidad” y huyó por la habitación. Le dispararon por segunda vez, en las nalgas, antes de salir al exterior donde colapsó y murió. Su guardaespaldas fue golpeado. Su hermana también estuvo presente. Hubo 20 balas disparadas con cuatro armas dentro del establecimiento.

Ese artículo vinculaba el golpe con el tiroteo de Joseph Colombo en junio anterior, diciendo que “finalmente había sido vengado”.

La historia de AP informó que nadie había conectado a Gallo con el tiroteo de Colombo, diciendo que su asesino a sueldo era un “psicópata que actuaba solo”. Pero después del tiroteo, se salió un contrato para Gallo. La historia de AP informó que Gallo había estado compitiendo por el control de la familia Colombo desde 1960, iniciando una guerra sangrienta con una docena de muertes, junto con sus hermanos, Larry y Albert. Inicialmente fueron un escuadrón policial para “enfermos de don don Joseph Profaci en Brooklyn”. La familia de Profaci se convirtió en la Familia del Crimen de Colombo.

En abril de 1972, The Daily Times calificó a Crazy Joe como “un mafioso llamativo” que fue asesinado “una década después de haber perdido una guerra por el control de la familia del crimen que luego fue tomada por Colombo”. Ese artículo decía que Colombo recibió un disparo mientras “dirigía una manifestación italoamericana “por un pistolero que” estaba posando un fotógrafo profesional “y fue asesinado a tiros” por los secuaces de Colombo “.

Colombo había molestado a los mejores mafiosos como Carlo Gambino debido a su “estilo de vida extravagante”, incluido el piquete frente a la sede del FBI.

Crazy Joe fue descrito en ese artículo como “sacado directamente de una vieja película de gángsters de Jimmy Cagney”. Estaba “siempre en el escenario” y un “5 pies 6”. Era considerado un arma contratada. Había pasado tiempo en prisión por extorsión.

El pistolero de Gallo fue descrito como “de mediana edad”.

Frank Sheeran insistió en que mató Crazy Joe Gallo

Frank Sheeran se atribuyó la responsabilidad del éxito en sus historias confesionales al autor Charles Brandt para el libro 2004 de Brandt, Te escuché pintar casas. En ese libro, Sheeran también confiesa haber matado a tiros a Jimmy Hoffa a instancias del jefe del crimen de Pennsylvania, Russell Bufalino. Hay quienes dudan de las dos afirmaciones de Sheeran.

En el caso de Crazy Joe Gallo, Sheeran dice en el libro que Gallo usó al otro sospechoso para “golpear a Joe Colombo, el jefe de la familia Colombo en Brooklyn”. Dijo que Bufalino “nunca perdonó a Crazy Joey Gallo por eso”. Además , Los parientes de Colombo estaban allí. Sin embargo, Sheeran afirma que el golpe fue sancionado porque Colombo estaba organizando manifestaciones y dando publicidad a la mafia a través de su Liga de Derechos Civiles Italiano-Americana.

Gallo estaba corriendo en un estilo de vida rico y famoso “como si fuera Errol Flynn”. El libro describe el golpe con minucioso detalle, cómo Gallo estaba en la ciudad por su cumpleaños, y era bien sabido que terminaría en Clam House y sentarse “a la izquierda”. Se requería un “buen tirador con precisión”. Gallo era un delincuente convicto para que no tuviera un arma, pero su guardaespaldas sí. Tendrían que sacarlo primero pero no matarlo.

Sheeran dijo en el libro que “no me parecía amenazante o familiar de ninguna manera. Parecía solo un camionero averiado con una gorra al entrar para usar el baño “. Además, con su” piel muy blanca “, no parecía un sicario de la mafia. Gallo bajaría más la guardia porque no se suponía que golpearías a alguien frente a su familia (pero Colombo fue golpeado de esa manera en el mitin) y no se suponía que golpearas en los restaurantes de Little Italy porque asusta turistas Se establecieron algunas figuras de la mafia para saludar a Crazy Joey fuera del restaurante para bajar aún más la guardia.

Sheeran describió cómo él “fue directo hacia la barra de almejas” y “terminó frente a la mesa con la gente … Crazy Joey se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta de la esquina … fue fácil cortarlo … Hizo atravesó la puerta de la esquina de Umberto hacia el exterior … Crazy Joey recibió tres disparos fuera del restaurante … Crazy Joey Gallo fue a Australia en su cumpleaños en una acera de la ciudad.

Agregó de los rumores de que había más de un pistolero: “No voy a poner a nadie más en la cosa excepto a mí”.