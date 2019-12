Francisca Lachapel causa furor con sus zapatos de correítas: ¿dónde comparlos?

Francisca Lachapel no deja de compartir sus mejores looks con sus fieles seguidores de Instagram, y días después de que presumió de su bella figura en traje de baño, y que incluso enseñó cómo perder las libritas que dejan las fiestas decembrinas, ahora la bella dominicana está causando sensación, por cuenta de sus zapatos.

La conductora del programa de televisión “Despierta América” presumió en sus redes sociales de unas bellas sandalias blancas de tacón, descubiertas en la parte de adelante y elaboradas con varias correítas, que se robaron los aplausos.

Los zapatos, al estilo gladiador, fueron combinados por la dominicana con una falda y un chaquetón blancos.

“¿Qué color prefieres (los zapatos) Blanco o Negro?”, fue el comentario con el que la exreina acompañó su fotografía, donde de paso aprovechó para confesar dónde adquirió las sandalias y dónde sus fieles seguidoras pueden comprarlos.



“Estilismo @carlosmartine08 y vestuario @garderobard”, agregó Francisca, refiriéndose a la tienda virtual que la viste mucho y que a través de este link puedes acceder para comprar los zapatos y ver otros modelitos.

La exreina de belleza minutos más tarde compartió otra bella imagen, en la que lució con su enorme sonrisa, y aprovechó para enviar un bonito mensaje a sus seguidores.

La animadora destacó que a pesar de las adversidades y los momentos difíciles que las personas pasen en sus vidas, siempre hay algo que debe prevalecer y que se convierte en la mejor herramienta para salir adelante.

“El amor es el puente entre tú y todo. Feliz fin de semana”, fue el comentario con el que Francisca, quien se ha declarado estar más enamorada que nunca de su prometido, el italiano Francesco Zampogna, acompañó su bella foto.



En un abrir y cerrar de ojos la imagen superó los 50 mil “likes” y de paso los fans de la estrella de Univisión elogió el suéter peludo que la joven presumió.

A pesar de la imagen de fuerza y felicidad que actualmente Francisca suele dar en sus redes, hace unas semanas la bella dominicana habló sobre su infancia y le dijo a los televidentes que no siempre fue una mujer feliz y que incluso no guarda recuerdos bellos de ese tiempo.

La ex Nuestra Belleza Latina abrió su corazón, en medio de una honesta entrevista con Univisión, donde reveló que cuando habla de su niñez, lo primero que le viene a la mente son imágenes de sufrimiento y angustia.

“A mí para ser honesta pensar en mi infancia me duele mucho, porque yo no tengo un recuerdo bonito de mi infancia. Yo a veces me siento y cierro los ojos y trato de encontrar uno, un momento feliz de mi infancia y no lo encuentro”, confesó la exreina de belleza en medio de lágrimas, tras manifestar que sufrió mucho por tener un padrastro alcohólico y maltratador.