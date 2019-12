Francisca Lachapel se quita la ropa para despedir el 2019: ¿dónde?: VIDEO

Faltan solo unas horas para que el reloj dé las 12 campanadas que den oficialmente el adiós al 2019 y la bienvenida al 2020, y Francisca Lachapel ha sido una de las primeras famosas en despedirse el año viejo, de una manera que ha causado tremenda sensación.

La simpática conductora colgó en su cuenta de Instagram un bello video en el que se aprecia caminando por la orilla del mar, sin ocultar su emoción, mientras se va quitando algunas prendas de ropa antes de lanzarse al mar en un ajustado atuendo azul.

Además del video, que logró miles de vistas, Francisca compartió un bello mensaje, donde decretó que el próximo año vendrá cargado de buenos vientos.

“Todo lo malo echa pa’ llá… Despidiéndome de ti 2019, agradeciéndote por las lecciones que me dejas y que me han hecho crecer en todos los sentidos”, comentó la animadora de televisión. “Este ha sido mi año de aprendizaje. Ahora me enfoco en ti 2020. Te declaro como el año del amor, prosperidad, unión, salud y felicidad”.



A pesar de los buenos momentos que Francisca tuvo en el 2019, el año que se va fue un momento liberador para la exreina, quien abrió su corazón sobre detalles íntimos de su vida.

En una entrevista con el programa Despierta América, la dominicana se refirió a su infancia abriendo su corazón y confesó que no siempre fue una mujer feliz y que incluso no guarda recuerdos bellos de su niñez.



“A mí para ser honesta pensar en mi infancia me duele mucho, porque yo no tengo un recuerdo bonito de mi infancia. Yo a veces me siento y cierro los ojos y trato de encontrar uno, un momento feliz de mi infancia y no lo encuentro”, confesó la exreina de belleza en medio de lágrimas, tras manifestar que sufrió mucho el tener un padrastro alcohólico y maltratador.

“Cuando tú estás en medio de violencia todo el tiempo tú tienes esto en tu cabeza, vives como con esa ansiedad, y todo el tiempo estás pensando de qué manera puedes tú ayudar o, por lo menos era como yo pensaba: ‘cómo puedo ayudar a mami, cómo puedo hacer que ese hombre se vaya de la casa, cómo puedo conseguir dinero para dárselo para que entonces ella no tenga que estar con esta persona’”, dijo la presentadora del matutino de Univisión, quien está ultimando los detalles de su boda.

La dominicana también se refirió a la pérdida de su padre, quien murió cuando ella apenas tenía 5 años, y aunque dijo que era un hombre infiel, lo extrañó mucho en su vida.

“Yo no me acuerdo de mi papá, no recuerdo su cara. Yo solamente tengo una sola foto de mi papá que de hecho me tiene él cargada. A mí me hubiera encantado conocerlo y yo sé que si yo hubiera conocido a mi papá yo hubiera sido loca con mi papá aunque ya él no vivía con mi mamá”, dijo la exreina. “Mujeriego sí era, pero buena gente. Todo el que conoció a mi papá dice que era un hombre bueno, que era un hombre que se quitaba el pan de la boca para dárselo a los demás, que era un hombre que llevaba alegría, que era un hombre maravilloso, que era bueno”.



