Especial Virgen de Guadalupe-Telemundo: ¿A qué hora empieza? ¿Qué Canal?

La cadena Telemundo se une a la tradicional celebración de la Guadalupana con el especial Virgen de Guadalupe, donde millones de feligreses se dan cita en la Basílica de Santa María de Guadalupe de la Ciudad de México para honrar a la Patrona de las Américas.

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO: Miércoles 11 de noviembre de 2019

HORA: A las 11:35pm/10:35 centro.

CANAL: Telemundo.

ARTISTAS: E l Mariachi Gama Mil, Sofía Reyes, Calibre 50, Lila Downs, Río Roma, La Adictiva Banda de San José de Mesillas, Chayín Rubio, Neto Bernal, Geru, Cristian Jacobo y Jary Franco, son parte del elenco que se une a este especial para cantar las tradicionales “Mañanitas” en la popular serenata que se le canta a la virgen a la media noche.

Otras opciones para que no te pierdas el especial y lo veas LIVE STREAM:

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver la serie. Solo tienes que hacer clic aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete del canal “Fubo Premier”, que cuesta $19.99 por mes durante los primeros dos meses y $44.99 por mes después de eso. Este paquete viene con una versión de prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV