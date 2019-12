Elena Poniatowska denuncia que fue violada: ¿a quién acusa la escritora de 88 años?

Tremendo escándalo se ha generado en el mundo de las letras, luego de que la escritora Elena Poniatowska, ganadora del Premio Cervantes, denunciara que el escritor mexicano la habría violado.

La famosa escritora de 88 años aseguró que el presunto hecho de abuso sexual habría ocurrido cuando ella tenía 23 años y él 37, lo que dio origen al nacimiento de su primer hijo.

Así se lo confesó Poniatowska al diario Excelsior, donde reveló que su obra El amante Polaco, donde tocó el tema del abuso, incluía apartes de ese duro episodio.

La escritora aseguró en su entrevista que el escritor Juan José Arreola, fue su agresor y que luego de la violación quedó embarazada, en un hecho ocurrido hace más de 60 años.



“Ya se sabía, muchos lo saben. Pero no hay que decirlo, para qué, además, ya pasaron tantos años”, dijo Elena agregando que su hijo Emmanuel, producto del presunto abuso leyó su libro y “le pareció bien que lo publicara”.

La famosa letrada manifestó que la violación tuvo lugar en 1955 cuando ella solía visitar a Arreola en su departamento impresionada por su sabiduría y sus ganas de aprender y hasta dijo que su atacante le pidió abortar.



Según el sitio Infobae, en 1976 la mexicana Tita Valencia, quien publicó la obra Minotauromaquia, denunció haber sido víctima de abuso. “Eran jóvenes igual que yo, aspirantes a escritoras”.

Tras las denuncias de Elena, parientes de Juan José Arreola calificaron de falsas las declaraciones y pidieron que no enloden el buen nombre del escritor.

“No entendemos el porqué. El tiempo parece haber afectado a la memoria (nos rehusamos a creer que se trate de vender libros). De cualquier manera, es una lástima que el querido Juan José no esté aquí para desahogar su derecho de audiencia”, aseguró la familia en un comunicado.



Incluso el hijo del fallecido escritor, Orso Arreola, aseguró que varias cartas comprueban que la escritora y su padre tuvieron un romance de común acuerdo.

“Los sentimientos en general no se saben volver a encontrar y a lo mejor los dos seremos totalmente nuevos el uno frente al otro sin encontrar nada, sin recobrar el hilo perdido. ¡Tú, un nuevo Juan José, y yo también cambiada! ¡Y te imaginas la angustia y la miseria! Mejor así. No es que quiera yo tener el papel más noble, pero veo lo más práctico. Yo de ti nunca hablaré una palabra con nadie, ¡ni después del bebé!”, se lee en una carta de Poniatowska a Arreola en 1956.

Tras la defensa de la familia de Arreola, la escritora dijo: “Son las 4:37 de la tarde del domingo 8 de diciembre de 2019 y leo estupefacta la carta de la familia del escritor Juan José Arreola. Jamás, en 64 años, he hecho declaración alguna acerca de Arreola y su entorno. En mi novela El amante polaco que Planeta lanzó en la Feria del Libro de Guadalajara, el miércoles 4 de diciembre, solo hablo de “El maestro. Mi hijo nació en un convento de monjas en Monte Mario, Roma, el 7 de julio de 1955. Cuando conocí a Arreola en 1954 (nací en 1932 y cumpliré 88 años el 19 de mayo del 2020), era una jovencita totalmente dispuesta al deslumbramiento”.