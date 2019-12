Alberto “Venado” Medina: ¿Qué hará con el dinero que ganó en Exatlón 3?

Desde su primer día en Exatlón, Alberto “El Venado” Medina mostró su potente velocidad, control y agilidad en las pistas de obstáculos, posicionándose como uno de los mejores en el programa. Después de 14 semanas de intensa competencia, con el marcador 3 a 1, el jugador de fútbol del “Equipo Famosos” superó a la gimnasta mexicana, Shaila Pérez, llevándose a casa el gran premio de US $200.000.

“Me siento extremadamente feliz de haber ganado la competencia, y agradecido por todos los fanáticos que me apoyaron desde el principio”, dijo Medina. “Exatlón me ayudó a ser una mejor persona y atleta. Realmente ha sido un honor y un privilegio ser parte de este gran evento”.

Medina, un ex jugador de fútbol profesional, hizo su debut para Chivas MX en el año 2,000, cuando tenía solo 17 años, ganando el premio al jugador más prometedor. Más tarde fue llamado a unirse a la Selección Nacional de México, jugando en la Copa Mundial de la FIFA, la Copa de Oro CONCACAF y la Copa América, entre otras participaciones. Cuándo ingresó a Exatlón tenía 2 años sin pertener a ningún club. Ahoramismo.com lo entrevistó en exclusiva y nos contó que hará tras su triunfo.

Fue una experiencia inolvidable

“Me siento muy feliz. Al principio, fue como un sueño, no me la creía pero luego al ver a toda la gente, tan emocionada con el show, los niños, los que eran fans del Venado, digo valió la pena. El camino fue duro, tuve muchas adversidades como golpes, lesiones, pero al final creo que eso me hizo más fuerte y regresé mucho mejor. Entonces fue cuando comencé a ganar y llegué con mucha fuerza sobre todo la parte de la mente. Yo creo que Exatlón es 80 por ciento mente y un 20 por ciento es físico. Entonces creo que regresé en esa parte muy bien”.

Cuando le preguntamos qué le dio fuerza para recuperarse en los días más difíciles contesto sin titubear: “Mi familia. Cuando mi esposa y mi hijo el más pequeño, fueron a la recta final, creo que eso me dio mucha fuerza para poder lograr lo que hice al final. La verdad es que mi esposa siempre me ha apoyado. Durante mi carrera futbolística cuando yo estaba decaído, bajoneado, ella me ayudaba mucho emocionalmente porque me decía que yo podía, que yo lo que me proponía por la general lo hacía, entonces cuando vine a Exatlón desde que me fue a despedir al aeropuerto me dijo “no te quiero ver aquí, hasta que dentro de cuatro meses”.

Agrega: “entonces fue para mi un reto donde me decía que no podía regresar en una semana o un mes, recordaba eso y eso me hacía irme a los circuitos pensando en hacerlo por ellos por mi familia. Cada pasada, cada carrera que yo hacía lo hacia pensando en mis hijos en mi esposa. En trata de cumplirles ese sueño que tenían, de que mi hijos me vieran levantar un trofeo”.

¿Cual ha sido la diferencia entre los trofeos que ganaste como futbolista y este de Exatlón?

“Mira yo tuve 17 años de carrera y levanté un trofeo en el 2006 con Chivas y ahora que levanté este trofeo en Exatlón creeme que es muy diferente. La emoción es distinta. En el fútbol es colectivo es un juego de conjunto y Exatlón es un juego de donde gana uno y tu pasas solo en la carrera .Nadie va a un lado ayudándote, entonces yo creo que esa es una diferencia enorme, esto es individual eres tu nada más, no tiene ayuda de nadie. Tienes que ser fuerte en todos los aspectos: emocionalmente, como físicamente fue una experiencia para mí que me dejó saber que Exatlón si es la competencia más feroz del planeta porque mejoras, en cuanto a la parte del ser humano y a la parte atlética.”

“Sin duda que Exatlón si cambió mi manera de ver la vida y valoré muchas cosas que a lo mejor antes no valoraba. Por ejemplo mi familia, extañarla. Durar tanto tiempo sin verlos, extrañar la libertad , el poder comer lo que tu quieres, beber lo que tu quieres. Estas cuatro meses aislado sin un teléfono celular sin comunicación entonces, es bastante fuerte pero al final es una experiencia inolvidable donde gané muchos amigos. Hice una familia con todos los integrantes y me voy con todo eso”, indico Medina

¿Qué hará con el premio?

Es la pregunta del millón! Mira la verdad es que un dinero bastante bueno que ayuda mucho. Yo lo pienso disfrutar con mi familia, irme de vacaciones, hacer un tour por el mundo y lo que me quede, invertirlo en algo que me de unos ingresos muy buenos, para poder darle a mis hijos y a mi esposa un buen patrimonio.

¿Regresará al fútbol?

La verdad es que ahorita solo pienso en descansar mental y físicamente , estar con mi esposa com mis hijos ir a restaurantes comer todo lo que me gusta y no comí durante cuatro meses. Todas las comidasque extrañé y como te dije irme de viaje relajante con mi familia. No se si en el fútbol me daría otra oportunidad porque yo ya tengo dos años que me retiré y este reto para mi en Exatlón fue salirme de mi zona de confort y volver a meterme en una zona de presión. La verdad es que no estoy arrepentido de nada , creo que fue la mejor decisión que tomé , porque la experiencia que gané aquí la verdad fue inolvidable. No se si me hicieran algún ofrecimiento de parte de algún club deportivo quizás lo pensaría, la verdad es que no está en mi mente ahoramismo regresar al fútbol.

