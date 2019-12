Thalia desata euforia con esta petición:¿De qué se trata? [VIDEOS]

Comenzamos este jueves 21 de noviembre de 2019, contándoles el nuevo reto que lanzó la cantante Thalia en sus redes y que tiene a sus fanáticos tomando aire para poderla imitar. ¿De qué se trata?

A propósito, en lo que va de esta semana más de 30% de las canciones en la lista de canciones mas populares en YouTube a nivel global son interpretados por artistas Latinos. Solo en esta plataforma existe el prestigioso Billion Views Club, el cual incluye videos que cuentan con más de mil millones de vistas. Este año este reconocimiento se lo otorgarán a Con calma de Daddy Yankee & Snow, y Con altura de Rosalía y J Balvin. Estos dos son los videos musicales más vistos del año hasta ahora y nosotros te los tenemos aquí.

Estos videos, también destacan como los únicos lanzamientos de 2019 que han alcanzado más de mil millones de vistas en todo el mundo sin importar el idioma y en competencia de algunas de las canciones en Inglés. ¿Qué tal si los vemos, mientras celebramos con Maluma su nominación al Grammy 2020?

1. Maluma está feliz por su nominación a los Grammys

El cantante Maluma ha utilizado sus redes sociales para expresar la emoción que siente tras descubrir que está entre los candidatos a llevarse el ansiado gramófono dorado de los Grammy 2020.

El colombiano ha recibido su primera nominación a los prestigiosos premios que otorga la Academia de la Grabación con su álbum 11: 11. Con este trabajo competirá en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino, en la que también están nominados Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz y Sebastian Yatra. Con los ojos visiblemente rojos y la emoción a flor de piel dijo a sus seguidores: “No sé ni que decir, tengo tantas cosas que decir. Quiero agradecer a la Academia de los Grammy por darme esta alegría. Estoy muy feliz y emocionado”.

2.Daddy Yankee, Rosalía y Anuel AA : los más populares en YouTube

La música latina y sus representantes siguen encabezando las listas de los más populares de YouTube. Siete de los diez videos musicales más vistos, son de artistas latinos como Anuel AA, Bad Bunny y Daddy Yankee.

En lo que va del 2019, uno de los videos más populares en esta red social lo tienen Daddy Yankee & Snow, Con Calma. Ellos tienen 1,560,856,027 reproducciones.

3. Rosalía, J Balvin, Con Altura. 1,083,390,196 reproducciones.

La española Rosalía, quien se llevó 2 Grammus Latinos este año, también tiene un video muy bien posicionado con J Balvin cantando el tema “Con Altura”. Ellos cuentan con 1,083,390,196 reproducciones.

4. Anuel AA y Karol G su bebecita

Anuel AA, KAROL G – SecretoAnuel AA ➕ Karol G – Secreto 🙊 [Official Video] Subscribanse a mi canal:http://bit.ly/AnuelAAyoutube #RealHastaLaMuerte 🎵 Stream/Download “Secreto” en todas las plataformas digitales de música: https://UMLE.lnk.to/zymcdFp Escucha la playlist oficial de 'Real Hasta La Muerte' ➤http://bit.ly/2RXTxFI Otras Playlists de Anuel AA ➤Official Videos:http://bit.ly/2rAPpjb ➤Official Audios: http://bit.ly/2LeIEwE ➤ Estrenos:http://bit.ly/2SLAXAy Otros Exitos de Anuel AA 🍾Ella Quiere Beber (Remix): http://bit.ly/2zZKNI3 ❓Que Sería: http://bit.ly/2ErbYzz 🃏Hipócrita:http://bit.ly/2BeBKCV 👟Yeezy: http://bit.ly/2zXvzTT 🥂Brindemos: http://bit.ly/2Qwn9NC Síganme en mis Redes Sociales Facebook-https://www.facebook.com/Anuel2bleAofficial Twitter-https://twitter.com/Anuel_2bleA Instagram-https://www.instagram.com/anuel_2blea http://www.AnuelAA.com 2019-01-15T05:00:01.000Z

Continuando con los clips más vistos. Dentro de la selecta lista también aparecen Anuel AA, Karol G, con su tema “Secreto” con. 884,241,903 reproducciones. Otros que entraron en la destacada lista tambien: Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin, con China. (824,909,425 reproducciones,”. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny, No Me Conoce. 775,364,635 reproducciones y Shawn Mendes, Camila Cabello, con Señorita acumulan . 760,368,872 reproducciones. ¿Qué tal?

5. Lo que quiere Thalia que hagan sus seguidores

En Estados Unidos tienen a Eminem y en Mexico tenemos a Thalía 🙊😂 pic.twitter.com/CdtemeKIOw — M̶A̶R̶C̶O̶ M̶E̶D̶I̶N̶A̶ 🐾 (@marcomedinaal) November 20, 2019

La cantante Thalía desató la euforia de sus seguidores luego de compartir a través de Instagram stories un video en el que interpretaba su tema Arrasando.

En redes sociales entonces se usó el hashtag #ArrasandoChallenge para compartir el material y algunos usuarios comenzaron a hacer sus propias versiones de la canción, que es complicada por lo rápido del ritmo y el contenido de la letra. Algunas de las bromas que se hicieron al respecto mostraban a personajes con problemas para respirar después de cantar la canción. También se comparó, a manera de broma, a la cantante mexicana con el rapero Eminem por su habilidad para interpretar letras difíciles.

En Instagram stories la propia Thalía publicó algunas de las versiones de los seguidores que participaron en el #ArrasandoChallenge y también un par de publicaciones relacionadas a las comparaciones con Eminem.

