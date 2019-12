“Rick and Morty” Temporada 4 Episodio 3: LIVESTREAM

El episodio 3 de la temporada 4 de Rick and Morty se estrenó el domingo 24 de noviembre. Los dos primeros episodios de la nueva temporada han valido la pena la espera, por lo que también esperamos grandes cosas del episodio 3

Aquí hay algunos videos y detalles sobre S4E3, junto con lo que sabemos hasta ahora sobre el calendario de la temporada 4 en general. Este artículo tendrá spoilers menores en términos de videos de avances, descripciones de episodios y teorías sobre lo que sucederá en el Episodio 3.

Título del episodio, fecha y detalles

El episodio 3 de la temporada 4 se transmite el domingo 24 de noviembre de 2019 a las 11:30 p.m. Este (11:30 p.m. Pacífico / 10:30 p.m.Central.) Se emitirá en Adult Swim. Se llama “One Crew over the Crewcoo’s Morty”. Esta es una referencia a la novela (y más tarde la película) llamada One Flew Over the Cuckoo’s Nest. La descripción del Episodio 3 dice: “Muchos giros y vueltas esta vez Broh. Ponte los cascos.”

Hay muchas opciones para ver la nueva temporada en vivo. Se emitirá en Adult Swim en la televisión. Si no tiene cable, puede verlo en Hulu Live, AT&T TV Now,y FuboTV.(AT&T TV Now y FuboTV incluso tienen pruebas gratuitas que puede usar si desea probar los servicios). Si tiene un inicio de sesión por cable, también puede verlo en vivo en la aplicación Adult Swim o en el sitio web de Adult Swim aquí pero Adult Swim no proporcionará el Episodio 3 de forma gratuita para las personas que no tienen un inicio de sesión por cable. Netflix no mostrará la serie en los EE. UU.

Los fanáticos tienen una teoría fascinante sobre el episodio 3

Aunque Adult Swim no ha lanzado un avance oficial en su canal de YouTube, hay muchos disponibles en YouTube que puede ver. El trailer se lanzó justo después del estreno emitido en Adult Swim.

Puedes ver el avance en el siguiente video.

Rick and Morty S4E3 One Crew Over the Crewcoo's Morty (Promo)

Recogen a algunos amigos para un gran trabajo, incluidos Glar, una mujer con muchas manos, y Truckula, la piloto de carreras. Un vaquero morado también se agrega al grupo.

Y aquí hay otra versión del mismo avance, en caso de que el primero sea retirado de YouTube.

Rick And Morty Season 4 Episode 3 (preview) 2019-11-18T05:32:34.000Z

Algunos fanáticos piensan que esto será algo así como Ricklantis Mixup, donde la historia que creemos que será la historia principa, l acaba siendo una falsificación y la trama real es algo muy diferente.

Aquí le damos un vistazo al trailer de The Ricklantis Mixup para refrescar su memoria. El episodio no tuvo nada que ver con un viaje a Atlantis. En cambio, se trataba del regreso de Evil Morty. Entonces, espero que el Episodio 3 para la Temporada 4 también sea sobre Evil Morty. Tal vez esto sea Tales from the Citadel 2. Como aprendimos en el Episodio 1 que Rick es inmortal gracias a la clonación, tal vez los Ricks en la Ciudadela también sean inmortales.

Sneak Peek: The Ricklantis Mixup | Rick and Morty | Adult Swim

De hecho, una teoría principal es que la broma será que ninguno de los personajes del trailer está realmente en el episodio. Su trabajo consistía en posar para el avance y esa es la única vez que los veremos.

Adult Swim acaba de lanzar un nuevo video sobre el Episodio 3 en Facebook el sábado.

A diferencia de la semana pasada, ni siquiera tenemos detalles sobre el elenco de voces para el episodio del domingo por la noche.

Calendario de la temporada 4

Está previsto que se estrenen cinco episodios en 2019. Se publica un episodio cada semana a las 11:30 p.m. Este, los domingos por la noche.

Esto es lo que estamos viendo para los próximos tres episodios en términos de títulos y descripciones, incluido el Episodio 3 del domingo por la noche:

Temporada 4 Episodio 3: 24 de noviembre – Una tripulación sobre la Morty de Crewcoo

“Muchos giros y vueltas esta vez Broh. Ponte los cascos.

Nota: Después del Episodio 3, Adult Swim anunció que habrá un descanso de una semana antes de que el programa regrese para el Episodio 4.

Temporada 4 Episodio 4: 8 de diciembre – Garra y acaparador: Morty especial de Ricktim

“Morty consigue un dragón en este hermano. Es un viaje salvaje hermano “.

Temporada 4, Episodio 5: 15 de diciembre – Rattlestar Ricklactica

“Muchas cosas en el espacio, hermano. Serpientes y cosas afiladas. Mira esto hermano.

Habrá un total de 10 episodios esta temporada, pero Adult Swim aún no ha publicado títulos o descripciones para la segunda mitad de la temporada todavía.

Finally. Season four premieres tonight! We have 10 episodes! First 5 start tonight! Sunday nov 10th at 11:30 PM E/P Only on Adult Swim pic.twitter.com/GjcpfHNu49 — Justin Roiland (@JustinRoiland) November 10, 2019

“Finalmente. ¡La cuarta temporada se estrena esta noche! ¡Tenemos 10 episodios! ¡Los primeros 5 comienzan esta noche! Domingo 10 de noviembre a las 11:30 PM E / P Solo en Adult Swim”.

El día del estreno de la temporada de Rick y Morty, Justin Roiland escribió en Twitter: “Finalmente. ¡La cuarta temporada se estrena esta noche! ¡Tenemos 10 episodios! ¡Los primeros 5 comienzan esta noche! Domingo 10 de noviembre a las 11:30 PM E / P Solo en Adult Swim ”. Esto calmó cualquier preocupación de que la temporada solo duraría cinco episodios, como algunos fanáticos se habían preocupado.

Por lo tanto, es muy probable que esperemos un parón de vacaciones después del Episodio 5 y luego los últimos cinco episodios regresarán en algún momento en 2020.

Rick and Morty Season 4 Trailer | adult swim

Aquí está el trailer de toda la temporada.

Y aquí está la secuencia de apertura de la temporada 4.

Rick and Morty Season 4 Opening Sequence | adult swim

Pero recuerde: es típico de Rick y Morty no incluir muchos de los clips de secuencia de apertura en la temporada real. Por lo tanto, la secuencia de apertura puede no proporcionarnos ninguna pista sobre qué esperar en el resto de la temporada 4.