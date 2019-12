Happy Thankgiving 2019: Oraciones para compartir y agradecer

No hay nada mejor que agradecer lo que tenemos, precisamente en El Día de Acción de Gracias, que tradicionalmente es una fecha para celebrar en familia y con los amigos. Muchas familias hacen el esfuerzo para reunirse en este día y es tradicional que todos se sienten en la mesa para disfrutar de una deliciosa cena y alguien de seguro ofrecerá unas palabras para agradecer todo lo que se tiene.

Nosotros les hemos recopilado algunas oraciones para compartir en esta importante celebración de Thanskgiving Day.

Agradeciendo por todo lo que tenemos

Oh Dios, te agradecemos por esta tierra, nuestro hogar;

por el ancho cielo y el sol bendito,

por la salada mar y la corriente del agua,

por las inmensas colinas

y los vientos que nunca descansan,

por los árboles y la hierba bajo los pies.

Nosotros te agradecemos por nuestros sentidos

con los que escuchamos el canto de las aves,

vemos el esplendor de los campos de verano,

saboreamos las frutas de otoño,

nos regocijamos al sentir la nieve

y respiramos el aliento de la primavera.

Danos un corazón muy abierto a toda esta belleza;

y guarda nuestras almas de ser tan ciegas

que pasamos sin ver,

incluso cuando la zarza común

está ardiendo con tu gloria.

Oh Dios, creador nuestro,

que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Oración en la mesa de Acción de Gracias

Oh Dios misericordioso, te damos gracias por tu generosidad desbordante para con nosotros. Gracias por la bendición de los alimentos que comemos y especialmente por la fiesta de este día. Gracias por nuestro hogar, la familia y amigos, especialmente por la presencia de los aquí reunidos.

Gracias por nuestra salud, nuestro trabajo y nuestro juego. Por favor, envía tu ayuda a aquellos que tienen hambre, están solos, enfermos y sufriendo la guerra y la violencia.

Abre nuestros corazones a tu amor. Te pedimos tu bendición por Cristo, tu Hijo. Amén.

Oración

Este Día de Acción de Gracias nos permite, a aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen poco, reunirnos en la mesa de bienvenida del Señor. En esta fiesta bendita, ricos y pobres debemos recordar que somos llamados a servir a los demás y a caminar juntos en el mundo de la gracia de Dios. Por ello, con corazones agradecidos alabemos a nuestro Dios que como un padre amoroso no nos niega lo bueno. Amén.

Gracias Dios por todo lo que crece

Gracias por el arco iris en el cielo

Gracias por las estrellas que brillan

Gracias por mis amigos

Gracias por la luna y el sol

Gracias por todo lo que has hecho.

Y OTRA ORACIÓN PUEDE SER ESTA: Oh Señor, con corazones humildes pedimos

Tu bendición en este Día de Acción de Gracias

Y pedimos que en esta mesa

Donde agradecidos decimos palabras de agradecimiento

Que Tú voluntad venga a compartir lo que rendimos

De Tu botín de los campos

Pedimos que Tu amor bendiga, Oh Señor,

Cada corazón, cada hogar, cada mesa festiva,

Y que Tu paz venga a quedarse

Donde brillan las velas, en el Día de Acción de Gracias. CÓMO HACER TU PROPIA ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS-THANKSGIVING Si deseas saber como crear una oración para el día de Acción de Gracias o Thanksgiving 2019, debes dar gracias principalmente en ella, de modo que puedes tomar como pauta hacerte estas preguntas:

¿Qué grandes eventos han ocurrido en tu familia este año?

han ocurrido en tu familia este año? ¿ Creció tu familia en número, a través de bodas o nacimientos?

en número, a través de bodas o nacimientos? ¿ Experimentó tu familia momentos difíciles ? Si es así, considera lo que se aprendió de cada situación.

? Si es así, considera lo que se aprendió de cada situación. ¿ Quiénes son los miembros de su familia ? Nombre una cualidad de cada persona por la cual estás agradecido.

? Nombre una cualidad de cada persona por la cual estás agradecido. Puede ser una oración centrada además en alabar a Dios y todo lo que él nos proporciona.

De este modo, a partir de lo explicado, podemos hacer otras oraciones para el día de acción de gracias que serán tan adecuadas como las vistas anteriormente. !Feliz Día de Acción de Gracias!!!!