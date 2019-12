Feliz Día de Acción de Gracias 2019: Versículos de la Biblia en imágenes para compartir

El Día de Acción de Gracias, es la época del año en que muchos nos preguntan: “¿Por qué estás agradecido?” De seguro debes tener muchas respuestas, pero ¿qué les parece si dedicamos un tiempo para leer y compartir lo que establece la palabra de Dios en las Santas Escrituras?

Thanksgiving es un día festivo que se remonta a un banquete otoñal de 1621 escasamente documentado entre peregrinos, puritanos y nativos americanos Wampanoag en Plymouth, en el actual Massachusetts. 395 años después, los estadounidenses recuerdan esa celebración con sus propias fiestas compartidas con familiares y amigos. En la actualidad, muchas personas viajan para compartir este día en familia y desean multiplicar en esta importante fecha para Estados Unidos, el mensaje de Jesús incluyéndolo en sus oraciones.

Celebre a todos los que están en su vida, con estos pasajes de la Biblia que hablan sobre reconocer las bendiciones que hemos recibido:

Celebremos con Alegría

“Vengamos ante él con acción de gracias y exaltemósle con música y canto. Porque el SEÑOR es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y los picos de las montañas le pertenecen. “- Salmo 95: 2

Alaba al Rey por tus bendiciones

“Siempre agradece a Dios por ti, por la gracia que te dio en Cristo Jesús. Porque en él has sido enriquecido en todos los sentidos, en todo tu hablar y en todo tu conocimiento, porque nuestro testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ti. Por lo tanto, no te falta ningún don espiritual mientras esperas ansiosamente que nuestro Señor Jesucristo sea revelado. Él te mantendrá fuerte hasta el fin, de modo que serás libre de culpa en el día de nuestro Señor Jesucristo. ”- 1 Corintios 1: 4

Para que llegue la abundancia

“Esto es para su beneficio, para que la gracia que está llegando a más y más personas, puedan causar la acción de gracias a la gloria de Dios. Por lo tanto no perdemos el corazón. Aunque por fuera estamos desperdiciando, por el contrario, nos renovamos día a día. Porque nuestra luz y nuestros problemas momentáneos están logrando para nosotros una gloria eterna que los supera a todos. Así que fijemos nuestros ojos no en lo que ve, sino en lo que no ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. ”- 2 Corintios 4:15

La Esperanza de la Abundancia

“Serás rico en todos los aspectos, para que puedas ser generoso en cada ocasión, y a través de nosotros tu generosidad resultará en una acción de gracias a Dios. Este servicio que realizas no solo satisface las necesidades del pueblo de Dios, sino que también se desborda en muchas expresiones de agradecimiento a Dios. Debido al servicio con el que se han probado, los hombres alabarán a Dios por la obediencia que acompaña su confesión del evangelio de Cristo, y por su generosidad al compartir con ellos y con todos los demás. Y en sus oraciones por ti, sus corazones te saldrán por la gracia que Dios te ha dado. ¡Gracias a Dios por su indescriptible regalo! ”- 2 Corintios 9: 11

Daremos gracias desde el fondo del corazón

“Por esta razón, desde que escuché acerca de tu fe en el Señor Jesús y tu amor por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ti, recordándote en mis oraciones. Sigo pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, pueda darte el Espíritu de sabiduría y revelación, para que puedas conocerlo mejor. También oro para que los ojos de tu corazón se iluminen a fin de que puedas conocer la esperanza a la que te ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia en los santos, y su poder incomparablemente grande para los que creemos. Ese poder es como el trabajo de su poderosa fuerza, que ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los reinos celestiales, muy por encima de todo dominio y autoridad, poder y dominio, y cada título que se puede dar, no solo en la era actual sino también en la venidera. Y Dios puso todas las cosas bajo sus pies y le ordenó que fuera el líder de todo para la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos los sentidos “. – Efesios 1:15

El Universo tiene lo que necesitas

“Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracias, porque está consagrado por la palabra de Dios y la oración. Si señala estas cosas a los hermanos, será un buen ministro de Cristo Jesús, educado en las verdades de la fe y de la buena enseñanza que ha seguido. No tengas nada que ver con mitos sin Dios y cuentos de viejas; más bien, entrenarse para ser piadoso. Para el entrenamiento físico es de algún valor, pero la piedad tiene valor para todas las cosas, siendo una promesa tanto para la vida presente como para la venidera “. – 1 Timoteo 4: 4

Agracede al altísimo

“Dad gracias al SEÑOR, porque él es bueno; su amor perdura para siempre. ”- 1 Crónicas 16:34

Alaba al Señor por lo que tienes

“Daré gracias al SEÑOR por su justicia y cantaré alabanzas al nombre del SEÑOR Altísimo” (Salmo 7:17).

Háblale a Dios y él te escuchará

“En ese día dirás: “Dad gracias al SEÑOR, invocad su nombre; haz saber entre las naciones lo que ha hecho, y proclama que su nombre es exaltado. ”- Isaías 12: 4