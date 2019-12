Kelvin Renteria de EXATLON 3 Estados Unidos: Lo que tienes que saber

Kelvin Rentería, de 29 años, es uno de los participantes de la tercera temporada de Exatlón Estados Unidos. El vaquero se vistió de azul al formar parte de Team Contendientes y fue el único de su equipo en llegar a la Gran Final. Kelvin es uno de los cuatro participantes que llegó a la gran final del programa mas feroz del planeta. Durante su paso por Exatlón, Kelvin rompió récord de velocidad en el circuito acuático. Además ganó varias pulseras por ser el más rápdido, dinero, una moto y hasta un auto deportivo.

Este 24 de noviembre, Kelvin Rentería tiene la oportunidad de convertirse en el ganadora de la tercera temporada de Exatlón. Nosotros actualizaremos la noticia.

Kelvin es un instalador de aire acondicionados

Kelvin quería estudiar en una universidad, pero tuvo que comenzar a trabajar para ayudar a su hermano, informa Telemundo. Un primo le ayudó a conseguir trabajo en construcción. Tras trabajar fuerte, logró abrir su propia empresa de instalación de aire acondicionado. Mientras él vive en Texas, este ayuda económicamente a su familia en México.

Aparte de tener su propia empresa, Kelvin es un jinete de toros y jugador de rugby.

Kelvin trato paricipar en la segunda temporada de Exatlón Estados Unidos

Kelvin es fanático de Exatlón Estados Unidos desde que estreno su primera temporada. Al punto que envió su solicitud para participar en el reality antes de que terminará la primera temporada. Pero no logró entrar a la competencia hasta esta tercera temporada. Su esposa, quien es su fan número uno, a compartido que ella no estaba muy entusiasmada con que Kelvin entre a la competencia porque apenas se habían casado.

Kelvin está casado con Bianca

Kelvin Rentería siempre recibe apoyo y mucho amor de su esposa | Un Nuevo Día | Telemundo

Kelvin y Bianca empazaron su relación cuando estaban en la escuela secundaria. Una de las cosas que le llamó la atención de Kelvin era que “él era un chico muy guapo, le gustaba mucho los deportes, era atento y caballeroso”. La pareja apenas cumplió este mes de noviembre un año de casados. “Kelvin en Exatlón es una persona y en casa es otra. En casa es muy romántico y le gusta cocinar”, cuenta Bianca en entrevista con Un Nuevo Día. “[Kevin] le gusta dejarme noticias y me consiente mucho”. Mientras tanto se encuentran disfrutando su vida de esposos y en unos dos años piensan en agrandar la familia.

Kelvin jugó fútbol americano en la secundaria

Kelvin nació en Dallas, Texas, pero se mudó a Durango durante su infancia. Cuando cumplió 11 años, él y su hermano regresaron a Dallas para ir a la escuela secundaria. En la escuela secundaria jugaba al fútbol americano, y luego se convirtió en jugador de rugby.