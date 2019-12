Nicole Regnier de EXATLON Estados Unidos: Lo que tienes que saber

View this post on Instagram

Después de 14 semanas, aquí estoy con el corazón lleno!!!! Apenas empiezo a leer tantos mensajes de cariño hacia mi, no tengo palabras para agradecerles a cada uno de ustedes por esto!!!! Son los mejores fans del universo GRACIAS!!! @exatlonestadosunidos cambió mi vida, mi forma de verla. Aprendí De Dios, aprendí a conocerme, aprendí a valorar las pequeñas cosas de la vida, aprendí a ser feliz con muy poco, aprendí de mis compañeros, que con el pasar de los meses se volvieron familia, hoy no puedo estar más agradecida con Dios por el equipo que me tocó, siempre seré #teamfamosos. Y ahí afuera espero haber defendido la camiseta roja como se debía, que los fanaticos del equipo rojo se hayan sentido orgullosos!!! Por último quiero decirles, no se preocupen por nada en esta vida! Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Allá, si de algo me di cuenta es que vivimos estresándonos por bobadas, y ahí aprendí a vivir con lo mínimo, y a ser feliz así, a no estresarme por que yo no podía controlar nada, simplemente a disfrutar cada instante por que esta vida es muy cortica, disfrútenla!!!! Dios los bendiga a todos, y gracias por tanto amor!!!!