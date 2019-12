¿A qué hora abren las tiendas el Viernes Negro o Black Friday 2019?

¿Busca el horario de la tiendas Black Friday o Viernes Negro 2019? Tenemos detalles sobre cuándo los principales minoristas están abriendo sus puertas para las ventas del Black Friday. El Black Friday es tradicionalmente un día en que los minoristas ofrecen grandes ofertas de “éxito”, y se espera que las tiendas estén llenas de personas que necesitan comenzar sus compras navideñas.

Aquí hay una guía de los principales minoristas que abrirán temprano para el Black Friday. Algunos minoristas cierran el Día de Acción de Gracias y solo abren el Viernes Negro, mientras que otros comienzan sus ofertas de “Viernes Negro” el mismo Día de Acción de Gracias. En algunos casos, una tienda puede abrir en Acción de Gracias para el Viernes Negro y permanecer abierta hasta el viernes por la noche. En otros casos, la tienda puede abrir durante unas horas en Acción de Gracias, cerrar durante unas horas más y luego volver a abrir temprano el viernes por la mañana. Un puñado de tiendas aún no ha anunciado oficialmente sus horarios de tienda del Viernes Negro.

Aquí hay una guía sobre las horas de tienda que puede esperar desde el Día de Acción de Gracias :

Ace Hardware: apertura a las 7 a.m.del Black Friday

Barnes & Noble: TBA en Black Friday (Acción de gracias cerrada)

Bed Bath & Beyond: TBA en Black Friday (Acción de gracias cerrada)

Best Buy: apertura a las 5 p.m. el Día de Acción de Gracias, que permanece abierto hasta la 1 a.m. del viernes, y luego vuelve a abrir a las 8 a.m. del Viernes Negro propiamente dicho

Big Lots: por confirmar (probablemente de 7 a.m. a 11 p.m.el Día de Acción de Gracias, y luego reabrir de 6 a.m. a 11 p.m.el Viernes Negro)

BJ: TBA el Black Friday (Acción de gracias cerrada)

Bon Ton: apertura a las 6 p.m. en acción de gracias

Costco: apertura a las 10 a.m.del viernes negro

Dillards: apertura a las 8 a.m.del viernes negro

Dollar General: abierto de 7 a.m. a 7 p.m. en Acción de Gracias, reapertura a las 7 a.m.del Viernes Negro

JC Penney: apertura a las 5 p.m. en Acción de Gracias

Kmart: Apertura a las 6 a.m. en Acción de Gracias y permanecer abierto hasta el viernes a la medianoche.

Kohl’s: apertura a las 6 p.m. en Acción de Gracias, permaneciendo abierto hasta la medianoche del viernes

Macy’s: apertura a las 6 p.m. en acción de gracias

Marshalls: apertura a las 7 a.m.del viernes negro

Meijer: Abierto a las 6 a.m. en Acción de Gracias y abierto hasta el Viernes Negro (la mayoría de los lugares abren las 24 horas)

Michaels: apertura a las 4 p.m. a las 2 a.m. en Acción de Gracias, reapertura a las 7 a.m.del Viernes Negro

Neiman Marcus: apertura a las 8 a.m.del viernes negro en la mayoría de las ubicaciones

Nordstrom: apertura a las 7 a.m.del viernes negro en la mayoría de las ubicaciones

Radio Shack: Black Friday horas TBA

Rite Aid: apertura a las 8 a.m. en Acción de Gracias

Saks: apertura a las 8 a.m.del viernes negro en la mayoría de las ubicaciones

Sam’s Club: apertura a las 7 a.m.del viernes negro

Sears: apertura a las 6 p.m. en Acción de Gracias y abierto hasta el viernes a las 10 p.m. o medianoche, dependiendo de la ubicación

Autoridad deportiva: apertura a las 6 p.m. el Día de Acción de Gracias, el horario de las tiendas del Black Friday varía (pero es probable que la apertura de las 6 a.m. para la mayoría de las ubicaciones)

Staples: apertura a las 6 p.m. a las 10 p.m. en Acción de Gracias, reapertura a las 6 a.m.del Viernes Negro

SteinMart: apertura a las 5 p.m. a las 10 p.m. en Acción de Gracias, reapertura a las 7 a.m.del Viernes Negro

Target: apertura a las 6 p.m. en Acción de Gracias, abierto hasta el viernes hasta las 11 p.m. o medianoche, dependiendo de la ubicación (Habrá una venta anticipada del Black Friday el 26 de noviembre)

T.J. Maxx: apertura a las 7 a.m.del viernes negro

Toys R Us: apertura a las 5 p.m. en Acción de Gracias, abierto hasta las 11 p.m. el viernes (el horario de la tienda y el horario del Doorbuster pueden variar)

ULTA Beauty: apertura a las 8 p.m. en Acción de Gracias, reabriendo a las 6 a.m.del Viernes Negro

Walgreens: Apertura a las 6 a.m.en Acción de Gracias, horario de apertura del viernes negro TBA

Wal-Mart: apertura a las 6 p.m. en Acción de Gracias, algunos lugares abren las 24 horas en Black Friday

Tenga en cuenta que puede haber algunas excepciones a las cuales las grandes cadenas abren sus puertas para el Día de Acción de Gracias. Quartz señala que Rhode Island, Maine y Massachusetts tienen leyes en los libros que prohíben que los minoristas abran en Acción de Gracias. Además, los gerentes de las tiendas pueden modificar las horas de la tienda a su discreción.