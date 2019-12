HORARIOS-Walmart y Target en Viernes Negro 2019

No te pierdas las grandes ofertas de Walmart y Target este Black Friday 2019. Aquí tenemos toda la información que buscas.

Target abrió sus puertas a las 5 p.m., hora local, el jueves para darle inició a sus ofertas de Black Friday o Viernes Negro. El viernes 29 de noviembre volvieron abrir sus puertas a las 7 a.m., hora local. Haz clic aquí para encontrar una tienda Target cerca de su casa.

Haz clic aquí para ver todas las ofertas que ofrece Target durante el también conocido como Viernes Negro.

Este año la cadena de tiendas tiene variadas ofertas como: En en el Smart TV Element 65″ Roku 4k UHD HDR por $279.99 y el reloj Apple Watch Series 3 (GPS) por $169.99 (reg. $199.99). También Ofrecen grandes descuentos en artículos esenciales para la cocina, como la cafetera Keurig Kmini, la favorita de los clientes, por $49.99 (reg. $89.99), y la freidora de aire Power 3 Qt Air Fryer por $49.99 (reg. $99.99).

Habrán cientos de sets de artículos de belleza para regalo disponibles a los precios más bajos del año. o Un 50% de descuento en artículos imprescindibles para bebés, como el monitor de video digital VTech 5″ PTZ con 2 cámaras por $84.99 (reg. $169.99) y el autoasiento Graco Nautilus 65 3-en-1 Harness Booster Car Seat por $89.99 (reg. $179.99). o Cientos de descuentos en artículos para el hogar, como toallas Threshold por $5.

También puede ir a Target.com para comprar en línea. Por primera vez, Target ofrecerá el envío gratuito de 2 días a todos sus clientes que quieran comprar artículos, sin compra mínima ni membresía requerida, a partir del 1 de noviembre la tienda ofrece envió gratuita. Y para hacerte la vida más fácil en estas fiestas, Target ofrece el nuevo servicio de entrega en el mismo día con Shipt ahora disponible en todo el país para millones de clientes en cientos de mercados en 46 estados. Haz clic aquí para ver cómo trabaja y así aprovecha en recibir sus compras el mismo día sin tener que ir a la tienda.

Horario de las fiestas de este 2019:

Noche Buena: Abre a las 7 a.m. hasta 12 a.m.

Navidad: Cerrado

Fin de Año: Abre a las 8 a.m., y cierra ?

Año Nuevo: Abre a las 8 a.m. hasta 12 a.m.

Walmart es una de las tiendas más populares para ir de compras en Black Friday.

Black Friday en Walmart empezó este jueves a las 6 p.m., hora local, y continuan hasta el viernes.

Los precios son válidos todo el viernes, y la venta en línea comenzó el miércoles 27 de noviembre. No todos los artículos en ofertas están disponibles en línea. Como siempre, el anuncio de Black Friday de Walmart presenta una variedad de productos electrónicos, con algunas ofertas de tarjetas de regalo (Gift Cards) muy buenas en los nuevos iPhones. Una de sus mejores ofertas las encontrarás en el departamento de los celulares. Entre las mejores ofertas está el iPhone y Galaxy. Además el nuevo Sony PS4 1TB Slim Spider-Man bundle esta a $199, mientras que una TV de 40 pulgadas la puedes comprar a solo $99.

Haz clic aquí para encontrar un tienda Walmart cerca de su casa. También puedes visitar Walmart.com para echar un vistazo a sus ofertas o comprar en línea. Recuerda que no todos los artículos que están en especial este Viernes Negro lo encontrarás en línea.