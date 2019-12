Gabriel Soto dice que nunca había amado a nadie como a Irina: ¿ofendió a Geraldine?

En febrero del 2016 Gabriel Soto le juró amor eterno a Geraldine Bazán, en una preciosa ceremonia con un ritual mixteco realizado en Valle de Bravo, en México, y no solo aseguró que la actriz era lo más hermoso que le había pasado en la vida, sino que confesó estar enamorado como nunca.

“Te amo con todo mi corazón y vamos por más vidas juntos”, fue uno de los tantos mensajes que en galán le dedicó un año después a la madre de sus dos hijas en redes sociales tras festejar su aniversario de casados y los 10 años que llevaban juntos.

Y aunque hace varios meses el matrimonio de Soto y Geraldine se vino a pique, según la actriz por múltiples infidelidades de su entonces esposo con varias mujeres, entre ellas su actual pareja, la actriz Irina Baeva, el galán acaba de hacer unas declaraciones que no han caído nada bien entre los seguidores de Bazán.

En medio de la controversia que se ha generado tras denuncias de Geraldine contra Soto, supuestamente porque el actor estaría obligando a sus hijas a compartir con su nueva mujer, él trato de ignorar a su exmujer y soltó una perla que causó ampolla.

El actor de la telenovela “Las riendas del amor” hizo un comentario sobre la manera como ha amado durante toda su vida y lanzó un par de frases que muchos tomaron como pedrada a la madre de sus hijos.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto ¡por fin se casaron!La ceremonia fue en Valle de Bravo a la que asistieron familiares y amigos. Visita el Sitio Oficial de Ventaneando: http://www.eltrece.mx/ventaneando Ventaneando, programa de TV Azteca conducido por Pati Chapoy con Daniel Bisogno, Atala Sarmiento, Ricardo Casares y Pedro Sola con lo mejor del mundo del espectáculo. #Ventaneando 2016-02-16T00:23:33.000Z

“Todo lo que se dijo, se tenía que decir. Lo único que puedo decir es que estoy feliz. Estoy en una relación donde jamás en mi vida me había sentido tan contento y tan enamorado”, comentó el mexicano, en diálogo con el programa Despierta América. “Evidentemente mis hijas siempre son y serán lo más importante para mí”.



Y aunque nadie pretendía que Gabriel hablara maravillas de su exmujer, por la manera como han llevado las cosas, muchos no esperaban que hiciera comentarios que pudieran resultar dolorosos para la madre de sus pequeñas. Incluso seguidores de Geraldine calificaron las comentarios del actor como ofensivos y manifestaron su malestar.

Geraldine Bazán habla de su boda de Gabriel Soto / Geraldine Bazan and Gabriel SotoGeraldine Bazán habla de su boda de Gabriel Soto / Geraldine Bazan talks about his wedding Gabriel Soto 29 Agosto 2013 Tras anunciar su segundo embarazo, Geraldine Bazán comparte como van los planes de boda con Gabriel Soto. Para más información entra en http://www.cadenatres.com.mx/no-lo-cuentes-0 No olvides dejarnos tus comentarios y visitarnos en Facebook http://www.facebook.com/CadenaTresMx Twitter https://twitter.com/cadenatres_mx Sitio http://cadenatres.com.mx Geraldine Bazán habla de su boda de Gabriel Soto,geraldine bazan,gabriel soto,boda de geraldine bazan,boda de gabriel soto,preparativos de la boda de geraldine bazan,detalles de la boda de geraldine bazan,geraldine bazan y gabriel soto,reconciliacion de geraldine bazan y gabriel soto, Geraldine Bazan talks about his wedding Gabriel Soto, geraldine bazan, gabriel soto, geraldine bazan wedding, gabriel soto wedding, wedding preparations geraldine bazan, wedding details geraldine bazan, geraldine bazan and gabriel soto, reconciliation of geraldine bazan and gabriel soto, Cadenatres, Cadena3, Canal 128, Canal 28, Grupo Imagen, Invent Mx, No lo Cuentes, Gustavo, Adolfo Infante, Jessica Díaz de León, Verónica Gallardo, Ivonne Chávez 2013-08-29T23:28:07.000Z

“Cobarde, pobre hombre”, “después de que Geraldin te dio unas nenas hermosa y años de su vida y ahora dices que nunca estuvistes tan enamorado como ahora.Eres un insensible”, ” esas frases no son un buen ejemplo para sus hijas” y “conecta tu lengua con la cabeza antes de hablar”, fueron algunos de los comentarios que manifestaron cibernautas en las redes del actor.



El martes pasado el actor de Televisa se mostró muy molesto al escuchar que su ex lo acusó de estar traumatizando a sus dos hijas, a quienes supuestamente obliga a saludar y a compartir con su nueva pareja, en contra de la voluntad de las pequeñas, y no solo escribió una misiva en redes sociales para desmentirla sino que presentó una foto donde se ve a las pequeñas compartiendo muy bien con su nueva mujer.

“Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad… La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean”, dijo Gabriel en su mensaje en su Instagram, donde pidió a su exmujer que deje el resentimiento y el rencor.



Geraldine Bazán estalla contra revista mexicana | Suelta La Sopa | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Geraldine Bazán no se pudo contener y arremetió también contra su ex, Gabriel Soto, y su novia, Irina Baeva: "Yo sí fui acosada y burlada… por parte de su ahora pareja". Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/13rXHuX Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1BD0FIY LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xM3TsQ #SueltaLaSopa #TelemundoEntretenimiento #GeraldineBazán Geraldine Bazán estalla contra revista mexicana | Suelta La Sopa | Entretenimiento https://www.youtube.com/user/TLMDentretenimiento 2019-11-19T21:25:44.000Z

“Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada, pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia. Los queremos mucho a todos”, agregó el galán, quien se refirió particularmente a la fotografía donde se observa a sus niñas con él y su novia actual, imagen que molestó a Bazán, quien no desea que ellas compartan ningún momento con Irina.