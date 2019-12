Gabriel Soto responde a Geraldine tras pelea por foto de hijas con Irina: ¿qué dijo?

Las aguas habían estado calmadas unas semanas entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, quienes a pesar de haber terminado su matrimonio hace ya varios meses, siguen lanzándose ataques mutuos y señalamientos, en una pelea de nunca acabar.

Y es que luego de que Bazán lanzara pullas al galán de telenovelas y respondiera bastante molesta a un reportaje de la revista Tvnotas, donde se afirmaba que ella habría contratado los servicios de un brujo para separar a su ex de Irina Baeva y que pidió que el chamán hiciera “un trabajo” para que la guapa rusa se le desfigurara el rostro, Soto no se quedó callado.

El actor de Televisa se mostró muy molesto al escuchar que su ex lo acusó de estar traumatizando a sus dos hijas, a quienes supuestamente obliga a saludar y a compartir con su nueva pareja, en contra de la voluntad de las pequeñas, y no solo escribió una misiva en redes sociales para desmentirla sino que presentó una foto donde se ve a las pequeñas compartiendo muy bien con su nueva mujer.

“Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad… La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean”, dijo Gabriel en su mensaje en su Instagram, donde pidió a su exmujer que deje el resentimiento y el rencor.



Geraldine Bazán estalla contra revista mexicana | Suelta La Sopa | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Geraldine Bazán no se pudo contener y arremetió también contra su ex, Gabriel Soto, y su novia, Irina Baeva: "Yo sí fui acosada y burlada… por parte de su ahora pareja". Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/13rXHuX Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1BD0FIY LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xM3TsQ #SueltaLaSopa #TelemundoEntretenimiento #GeraldineBazán Geraldine Bazán estalla contra revista mexicana | Suelta La Sopa | Entretenimiento https://www.youtube.com/user/TLMDentretenimiento 2019-11-19T21:25:44.000Z

“Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada, pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia. Los queremos mucho a todos”, agregó el galán, quien se refirió particularmente a la fotografía donde se observa a sus niñas con él y su novia actual, imagen que molestó a Bazán, quien no desea que ellas compartan ningún momento con Irina.

AVENTURA INCA // Geraldine Bazán#GeraldineBazan #Perú #geraldineenyoutube ★★★★★★★ Te invito a seguirme en mis redes sociales 👇 INSTAGRAM: @geraldinebazan 👉 https://www.instagram.com/geraldinebazan/ TWITTER: @GeraldineBazanO 👉 https://twitter.com/GeraldineBazanO FACEBOOK: 👉 https://www.facebook.com/GeraldineBazan/ ★★★★★★★ Producción, edición y realización #PabloPortillo 👉🏼 https://www.instagram.com/pabloportillo/ https://www.youtube.com/pabloportillovideos 2019-09-09T04:02:00.000Z

“Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas, ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias”, concluyó Gabriel, haciendo que su ex estallara más de ira y exigiera que no obligue a sus pequeñas a pasar momentos con la mujer a la que ella acusa de haber destruido su hogar, algo que le parece humillante.

En su carta para manifestar la molestia que le pridujo ver la foto de sus hijas con la novia de Gabriel, la ex del actor dijo: “Quiero DENUNCIAR la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas”, algo que la foto puesta por Soto parece desmentir.