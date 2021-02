Anuncian que habrá cheques de estímulo por $8,200: ¿Quiénes calificarán?

El tercer cheque de estímulo del gobierno federal para ayudar a hacerle frente a los efectos económicos que ha dejado hasta ahora la pandemia del COVID-19 sigue siendo visto como una esperanza por millones de familias e individuos estadounidenses para poder tener un respiro.

Y justo cuando el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes votó el jueves para aprobar el plan de rescate de Biden, estimado en $1.9 billones, que incluye ayudas por $1,400, los demócratas buscan dar un alivio todavía mayor a familias de bajos recursos de 4 miembros, que pudieran recibir hasta $8,200 dólares.

Así lo reveló Forbes, donde se aseguró que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, explicó la iniciativa, con la que familias que ganan $75,000 por año, recibirían alivios directos de $1,400. Un total de $2,800 para parejas que llenen impuestos de manera conjunta y $1,400 por dependiente, más una expansión del crédito tributario por hijos, lo que elevaría la cantidad recibida.

Because Georgians sent @SenatorWarnock and @SenOssoff to the United States Senate: This COVID relief bill will be bigger and bolder, and it will bring significantly more help to every American. pic.twitter.com/nJjntgObCp — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 12, 2021

“Aquí hay un pequeño número, $8,200 dólares. Una familia que gana $75,000 (al año) y tiene dos hijos, en otras palabras, una familia de cuatro con dos hijos, recibirá $8,200 en ayuda directa adicional”, mencionó el legislador de Nueva York, según mencionó el citado medio. “Eso es entre los pagos directos y la duplicación del crédito tributario por hijos que la Cámara ya informó, y ambos tienen un gran apoyo entre los demócratas en el Senado”.

Sobre el crédito fiscal por hijos, se pretende que el IRS entregue a contribuyentes hasta $3,600 dólares por cada niño entre 6 y 17 años. Es decir que el monto de $8,200 pudiera ser mayor, dependiendo de la cantidad de hijos.

“Queremos salir de esa zanja, la zanja del COVID, tanto en términos de salud como económicamente lo más rápido posible”, agregó el senador, quien elogió el aporte que los recién elegidos senadores demócratas por Georgia: Jon Ossoff, y el reverendo Raphael Warnock imprimirán en el Senado para sacar adelante propuestas como las de los $8,200 por familia.

We are working to pass the American Rescue Plan and expand the child tax credit. It would cut child poverty in half. This health and economic crisis demands big, bold action. https://t.co/B7iaHmMthw — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 12, 2021

“Están trabajando junto a los demócratas en el Senado para entregar el alivio contra COVID-19 que tanto necesitan en su estado de origen (…) las elecciones tienen consecuencias”, destacó Schumer. “La incorporación de estos dos hombres al Senado hace que eso sea muy, muy probable y muy, muy real, porque nos permite construir, de una manera mucho más fuerte”.

Nuevo cheque de estímulo beneficiaría a menos familias | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Mientras siguen las negociaciones del nuevo plan de estímulo por la pandemia, que incluye cheques de ayuda directa de $1,400, reportes indican que esta vez el dinero solo llegaría a quienes ganen menos de 50,000 dólares al año. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor… 2021-02-05T01:38:16Z

Y sobre las expectativas de que el paquete de alivio se apruebe pronto, Schumer dijo en su rueda de prensa que el camino luce muy positivo, que además de los cheques incluirá otros beneficios.

“Los demócratas están en camino de asegurar otra ronda de pagos directos, una expansión del Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario por Ingreso Laboral… Otras cosas por las que han estado presionando: financiamiento para colegios y universidades históricamente para negros, instituciones minoritarias y colegios tribales, alivio de la deuda de los agricultores”.

$8200 TO FAMILY OF 4! ANNOUNCED! $1400 THIRD STIMULUS CHECK UPDATE & STIMULUS PACKAGE 02112021($8200 TO FAMILY OF 4! ANNOUNCED!) $1400 THIRD STIMULUS CHECK UPDATE & STIMULUS PACKAGE 02/11/2021 Today we heard from Senate Majority Leader Chuck Schumer regarding the new stimulus package of $1.9 trillion. He announced that a family of 4 would be paid $8,200 and described how this would be made possible through the new provisions… 2021-02-12T00:04:15Z

El anuncio del líder demócrata concluyó con este mensaje, que ha dado mucha esperanza entre aquellos que fueron impactados de manera desproporcionada por la crisis del COVID, que aun no termina.

Planean aumentar la ayuda económica a familias con niños | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Aunque las negociaciones de un nuevo plan de ayuda siguen en curso, el nuevo plan demócrata propone $3,600 dólares a lo largo del año por cada niño menor de 6 años y $3,000 dólares para los que están entre 6 y 17 años. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias… 2021-02-08T19:26:33Z

“Una vez más, en términos de asistencia directa a las familias de Georgia, los senadores Ossoff y Warnock ayudarán a entregar $8,000 adicionales para una familia promedio de cuatro. Eso marca una gran diferencia en sus vidas”.

