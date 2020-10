Cheques de estímulo: ¿Trump quiere que republicanos muevan nuevo paquete de alivios o no?

El presidente Donald Trump ha instado a los republicanos a acelerar el proceso de confirmación de su candidata a la Corte Suprema, la jueza Amy Coney Barrett, para que puedan comprometerse a aprobar un segundo paquete de estímulo contra el coronavirus.

El Comité Judicial del Senado comenzó el lunes 12 de octubre sus audiencias de confirmación para Barrett. En caso de ser confirmada, Barrett “aseguraría” a la mayoría conservadora en la Corte Suprema por 6-3, según Business Insider.

Trump ese mismo día instó a los republicanos a saltarse días de audiencias y confirmar rápidamente a Barrett para que puedan centrar su atención en el acuerdo de ayuda, que una vez más ha llegado a un punto muerto después de meses de negociaciones de ida y vuelta en el Capitolio.

“Los republicanos les están dando a los demócratas una gran cantidad de tiempo, que no es un mandato, para hacer sus declaraciones egoístas en relación con nuestra gran nueva futura jueza de la Corte Suprema”, tuiteó el presidente. “¡Personalmente, me retiraría, aprobaría e iría por el ESTÍMULO para la gente!”.

El mandatario redobló su postura en un tweet posterior, diciéndole a los republicanos que se concentren “fuertemente” en “completar un paquete de estímulo maravilloso para el pueblo estadounidense”.

La ventana legislativa para aprobar un proyecto de ley de alivio masivo, que incluye beneficios de desempleo extendidos y cheques de estímulo directo, antes de que se cierren las próximas elecciones presidenciales, es menos de un mes para el día de las elecciones.

Ambos lados del pasillo denunciaron recientemente la propuesta de alivio del coronavirus de $1.8 billones de dólares de la Casa Blanca. Los republicanos condenaron su monto general como demasiado alto, informó The Washington Post. Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presionó para obtener más fondos para el seguro de desempleo, la ayuda estatal y local, el cuidado infantil y otras prioridades demócratas, continuó el citado periódico.

Los demócratas han criticado el breve plazo de confirmación de la Corte Suprema

Los demócratas están criticando el breve calendario de confirmación, argumentando que “se produciría a expensas de aprobar otro paquete de rescate federal para inyectar cientos de miles de millones de dólares en la economía y ayudar a los estadounidenses y empresas desempleados en el corto plazo”, dijo Business Insider.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden criticó recientemente a los republicanos por seguir adelante con el proceso de confirmación de Barrett, en lugar de aprobar una segunda ronda de alivios del coronavirus.

“En medio de esta pandemia, ¿por qué los republicanos tienen tiempo para celebrar una audiencia sobre la Corte Suprema en lugar de proporcionar la importante necesidad económica a las localidades?”, preguntó Biden en un evento reciente de la campaña de Ohio.



El senador Patrick Leahy de Vermont se hizo eco de ese sentimiento el lunes 12 de octubre durante sus comentarios de apertura en la audiencia de la Corte Suprema.

“No deberíamos perder tiempo en esto cuando no estamos haciendo absolutamente nada para aprobar un proyecto de ley del COVID muy necesario”, expresó el senador.

Un puñado de republicanos del Senado describió la propuesta de la administración de $1.8 billones de dólares como una traición.

Un grupo de senadores republicanos rechazó la propuesta de estímulo de $1,8 billones de dólares de la administración, incluida Marsha Blackburn, de Tennessee, quien calificó el proyecto de ley como la “sentencia de muerte” de la mayoría republicana, informó The Washington Post.

A pesar de esta oposición, el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, expresó su esperanza el 11 de octubre de que todavía hay potencial para un segundo paquete de estímulo.

“No, no creo que esté muerto en absoluto”, dijo el funconario en diálogo con State of the Union de CNN. “Creo que si se puede llegar a un acuerdo, ellos [los senadores republicanos] lo aceptarán”.

Kudlow criticó a sus “amigos demócratas” por no considerar leyes de ayuda más pequeñas, incluidas las solicitudes de asistencia específica de la administración para el Programa de Protección de Cheques de Pago, escuelas, beneficios de desempleo extendidos y segundos cheques de estímulo.



“Son cosas sencillas que cuentan con el apoyo de ambos partidos”, dijo el funcionario. “Podemos hacerlo como proyectos de ley independientes o lo que sea, pero no entiendo la intransigencia de mis amigos demócratas”.

