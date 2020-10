Cheques de estímulo: Trump otra vez cambia de opinión: pide ahora paquete de alivios grande

Durante una entrevista telefónica con el presentador de radio conservador Rush Limbaugh el viernes por la tarde, el presidente Trump revirtió el rumbo de las declaraciones que hizo a principios de esta semana, en las que cerró sin rodeos cualquier posibilidad de que se produzca un paquete de estímulo antes de las elecciones presidenciales.

Ahora, el presidente quiere que un paquete sea aprobado rápidamente por el Congreso.

Según Limbaugh, el mandatario dijo que quiere un “paquete de estímulo más grande, francamente, que el que ofrecen los demócratas o los republicanos”.

Los comentarios de Trump se produjeron horas después del último informe de que la Casa Blanca propondría un paquete de $1,8 billones de dólares como compromiso con el paquete propuesto de $2,2 billones de dólares de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La Casa Blanca había ofrecido previamente un paquete de $1.6 billones.

