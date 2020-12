Trump firmará paquete de estímulos del Congreso: ¿Incluirá cheques de $1,200?

El martes por la mañana marcó el inicio de la reanudación de las negociaciones sobre la próxima ronda de legislación de ayuda federal, y con el cierre del gobierno, el 11 de diciembre que se avecina, no está claro si se llegará a un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda.

Para el martes por la tarde, Mitch McConnell había presentado un paquete de ayuda recortado, y el miércoles por la mañana, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo a los periodistas que el presidente Trump firmará la nueva propuesta de estímulo de McConnell.

Mientras testificaba durante una audiencia del Comité Bancario del Senado, Mnuchin dijo: “El presidente firmará la propuesta de McConnell que presentó ayer. Esperamos avanzar en eso”, informó Reuters.

Durante una llamada telefónica entre Mnuchin y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, (la última llamada entre los dos tuvo lugar en octubre), Pelosi emitió un comunicado en el que decía que la legislación de estímulo adicional está “muy atrasada y debe ser aprobada en esta sesión final del Congreso”, según Forbes. .

Propuestas de estímulo del martes

El proyecto de ley propuesto por McConnell está “muy cerca de la legislación que el líder del Senado ha estado promocionando durante meses y que fue rechazada por los demócratas”, según informó Reuters. El plan incluye $257 mil millones en gastos para el Programa de protección de cheques de pago, una extensión de un mes de la Asistencia por desempleo pandémico y protecciones de responsabilidad para empresas y proveedores de atención médica, informó Forbes.

Republicans have spent months proposing more COVID relief. Yesterday I put forward yet another proposal that would invest many billions in workers, laid-off Americans, small businesses, & vaccine distribution.

I hope Democrats will finally let us get a bipartisan outcome soon.

— Leader McConnell (@senatemajldr) December 2, 2020