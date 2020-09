Cheques de estímulo COVID-19: ¿Habrá pagos antes de las elecciones? (ACTUALIZACIÓN)

Millones de estadounidenses esperan ansiosamente noticias sobre un segundo cheque de estímulo, pero ¿es posible que los pagos se emitan antes de las elecciones de noviembre?

Con ambos lados del pasillo paralizados en las negociaciones del paquete de estímulo, no está claro si los estadounidenses verán un segundo cheque de estímulo.

Tanto los republicanos como los demócratas inicialmente expresaron su apoyo a una segunda ronda de cheques de estímulo de $1.200 dólares, pero desde entonces, las negociaciones se han “desmoronado”, según CNBC, y los legisladores luchan por ponerse de acuerdo sobre los detalles del paquete más amplio.

A principios de este mes, los legisladores republicanos intentaron aprobar un proyecto de ley de ayuda más pequeño y reducido que excluía un segundo cheque de estímulo. El proyecto de ley no se aprobó, y los demócratas instaron a los republicanos a incluir un segundo pago en su propuesta. CNBC citó al representante Al Green diciendo: “Los pagos de impacto económico deben hacerse porque el alquiler debe pagarse”.

Entonces, ¿habrá un segundo cheque de estímulo y, si lo hay, podría emitirse antes de las elecciones de noviembre?

Es posible que los cheques se envíen antes de las elecciones. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha dicho que se necesitaría aproximadamente una semana para comenzar a enviar pagos si se aprueba un paquete de estímulo. Durante una rueda de prensa a principios de agosto, Mnuchin dijo: “Podemos mandar 50 millones de pagos muy rápido. Muchos en las cuentas directas de la gente”.

CNET mencionó fechas basadas en calendarios de la Cámara y el Senado y determinó que si el Senado aprueba un proyecto de ley el 30 de septiembre y la Cámara vota el 1 de octubre, entonces es posible que el presidente pueda firmar la ley el 2 de octubre y la primera ronda de cheques se enviaría la semana del 12 de octubre.

Del mismo modo, si el Senado aprueba un proyecto de ley el 9 de octubre y la Cámara lo aprueba el 13 de octubre, el presidente Trump podría firmarlo el 14 de octubre y el IRS podría comenzar a enviar cheques la semana del 19 de octubre.

La Cámara y el Senado se interrumpirán pronto para las elecciones, y con ese receso que se avecina, la ventana de tiempo para llegar a un acuerdo sobre un paquete de ayuda más grande se está cerrando.

Como señaló AS.com, el Senado está programado para interrumpir el 2 de octubre, pero está “preparado para posponer el inicio de su próximo receso”. La Cámara ya ha declarado que retrasaría la salida a las elecciones de noviembre hasta que se alcanzara un acuerdo legislativo.

En un artículo reciente, Penn Live señaló que es posible que un segundo pago no llegue hasta después de las elecciones, o incluso hasta el 2021.

“Para entonces, quien controle la presidencia y las cámaras del Congreso podría decidir qué otros temas son más importantes, o tal vez la crisis sanitaria mundial se ralentizará hasta el punto de hacer innecesario otro control de estímulo, aunque sin duda millones todavía lo necesitarán”, aseguró el medio.

El 22 de septiembre, The Hill reveló que el presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará esta semana en “lo que probablemente será su última oportunidad para tratar de impulsar al Congreso hacia otro proyecto de ley de alivio del coronavirus antes del día de las elecciones”.

Powell, en el pasado, ha instado al Congreso a que se dé un alivio para el pueblo estadounidense, porque es esencial. Recientemente, dijo a los periodistas sobre el estado de la economía sin un paquete de estímulo: “Eso comenzará a reflejarse en la actividad económica. También aparecerá en cosas como desalojos y ejecuciones hipotecarias y cosas que marcarán y dañarán la economía”.



Con las elecciones a unas seis semanas de distancia, no se puede decir a ciencia cierta si el Congreso llegará o no a un consenso sobre los detalles de un nuevo paquete de estímulo.

