Cheques de estímulo: ¿Por qué los demócratas retrasaron votación de plan que incluye pagos por $1,200?

Un nuevo plan demócrata para romper el estancamiento en las negociaciones de un nuevo alivio de estímulo COVID-19 le daría a la gente $1,200 en cheques de estímulo. Sin embargo, según Forbes, el 30 de septiembre, los demócratas retrasaron la votación sobre el plan pautada para anoche, a fin de permitir que continuaran las negociaciones.

Ellos tienen claro que para que su propuesta avance, necesitan el apoyo del Senado controlado por los republicanos. Sin ello nada pasaría y quieren asegurarse de que lo que aprueben en la Cámara tiene chances de ser ley en el Senado.

El reportero del Washington Post, Jeff Stein, tuiteó que parece haber algo de esperanza, “Oh, chicos, twitter. (El secretario del Tesoro, Steven) Mnuchin acaba de conversar con Pelosi: “Hemos llegado a un acuerdo de que si hay un acuerdo, habrá pagos directos”, es decir, los cheques de estímulo de $1.200 dólares. ¡Aún necesitamos el trato!”.

El plan también incluiría $ 600 en beneficios de desempleo semanales.

El nuevo plan demócrata enfrenta desafíos porque tendría que pasar por el Senado controlado por los republicanos. Durante semanas, los republicanos y los demócratas en el Congreso han regateado cosas como el monto general del paquete de alivio de estímulo y la cantidad de ayuda para dar a los gobiernos locales y estatales. Con las elecciones que se avecinan, está lejos de ser seguro que alguien vaya a ceder.

Forbes informó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y Mnuchin estaban reanudando las conversaciones el 1 de octubre.

“Tendremos que ver. Si tenemos un acuerdo, vamos a aprobar ese acuerdo, entonces habremos terminado hasta después de las elecciones”, dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, según Forbes.

Important to note that the dispute b/w GOP and Dems is not just over the *amount* of state and local $$ but also what it can be used for

Per 2 ppl familiar, Medicaid a big sticking point here as Ds press to prevent people from losing health insurancehttps://t.co/pAhxGSbkFB

— Jeff Stein (@JStein_WaPo) September 30, 2020