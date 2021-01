¿Habrá otro cheque de estímulo de $1,400 cuando Biden se posesione?

El presidente electo Joe Biden propone enviar $1,400 adicionales en cheques de estímulo a los estadounidenses que califiquen. Eso se sumaría a los $600 que los estadounidenses ya recibieron, llegando a la cantidad total de $2,000.

La cifra de $2,000 es la cantidad que los republicanos del Senado bloquearon, pero que el presidente Donald Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apoyaron en los días previos a la segunda vuelta de las elecciones de Georgia. Solo la cantidad de compromiso de $600 llegó al Senado.

La propuesta llegó en un discurso en horario estelar de Biden, quien presentó el “Plan de Rescate de América”. Su propuesta de estímulo sería de un total de $1,9 billones.

No alcanzan los ataúdes en México | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Desbordados por el incremento de la pandemia y de los fallecimientos, los servicios mortuorios no dan abasto en México. Muchos tienen que esperar días para poder sepultar a sus seres queridos. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: https://bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para los hispanos de… 2021-01-15T05:49:02Z

Biden también quiere dar a las personas $400 adicionales en beneficios de desempleo semanales. Biden también quiere aumentar el salario mínimo a $15 por hora.

Se necesita del apoyo de ambas cámaras del Congreso para aprobar las medidas; después de que se certifiquen las elecciones de segunda vuelta para el Senado, se espera que el Senado se divida 50-50, pero la vicepresidenta de Biden, Kamala Harris, rompería el empate, dando la mayoría a los demócratas.

Esto es lo que necesita saber:

Biden prometió “pagos directos en efectivo” en Twitter

Escribiendo en Twitter el 15 de enero, Biden prometió:

-Pagos directos en efectivo.

-Desempleo prolongado.

-Alivios de alquiler.

-Asistencia alimentaria.

-Ayudas a la pequeña empresa.

-Mantener a los trabajadores esenciales de primera línea en el trabajo.

Biden promete un cheque de 1,400 dólares para cada ciudadano | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. El presidente electo, Joe Biden, hizo público su plan para combatir la pandemia y para sacar al país de la crisis económica. Entre sus propuestas está un cheque de 1,400 dólares para cada contribuyente. "La salud de nuestra nación está en juego", dijo. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: https://bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias… 2021-01-15T05:18:14Z

Biden agregó: “No tenemos tiempo que perder cuando se trata de controlar este virus y reconstruir mejor nuestra economía. Sintonice mientras anuncio mi Plan de Rescate Americano”.

El presidente electo advirtió también: “Necesitamos abordar las crisis económicas y de salud pública que enfrentamos de frente. Es por eso que hoy anuncio mi Plan de Rescate Americano. Juntos cambiaremos el curso de la pandemia, construiremos un puente hacia la recuperación económica e invertiremos en justicia racial”.

President-elect Biden Announces His American Rescue PlanWe have no time to waste when it comes to getting this virus under control and building our economy back better. Tune in as President-elect Biden announces his American Rescue Plan. 2021-01-15T00:47:25Z

El 10 de enero, Biden escribió en Twitter, “$600 simplemente no son suficiente cuando tienes que elegir entre pagar el alquiler o poner comida en la mesa. Necesitamos cheques de estímulo de $2,000”.

Los principales demócratas elogiaron la propuesta

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, elogiaron el plan de Biden en tweets.

“Después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley de emergencia de alivio de COVID más reciente en diciembre, los demócratas tenían claro que era necesario hacer mucho más”, escribieron. “Nos complace que el paquete Biden-Harris incluya gran parte de lo que los demócratas del Congreso han estado luchando, incluido un aumento en los pagos directos a $2,000 para las familias estadounidenses, apoyo para la distribución de pruebas y vacunas, ayuda adicional para pequeñas empresas, financiamiento para salvaguardar los estados y trabajos locales, extensión de los beneficios por desempleo, ayuda para inquilinos y niños de familias pobres y de clase media, y más”.

Direct cash payments.

Extended unemployment.

Rent relief.

Food assistance.

Aid to small businesses.

Keeping essential frontline workers on the job. Those are the key elements of my American Rescue Plan. — Joe Biden (@JoeBiden) January 15, 2021

En su misiva, los líderes demócratas agregaron: “El informe final de empleos de la Administración Trump emitido la semana pasada fue una señal de advertencia de color rojo brillante, de que la economía necesita ayuda adicional de inmediato. Ahora hemos perdido a más de 385,000 estadounidenses a causa del COVID-19, millones de estadounidenses han perdido sus trabajos y están buscando trabajo, cientos de miles de pequeñas empresas han cerrado, los trabajadores de primera línea están siendo despedidos y las comunidades de todo el país están en y al borde del colapso. El paquete sólido anunciado por el presidente electo Biden y la vicepresidente electa Harris muestra que ahora tenemos el liderazgo necesario en el Poder Ejecutivo para revertir esta situación y estamos listos para ponernos manos a la obra para entregar ayuda sin demora”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.