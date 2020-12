¿Cuándo empezará a llegar el segundo cheque de estímulo del COVID?

Luego de una larga espera de los estadounidenses para que el Congreso diera luz verde al envío de un segundo cheque de estímulos por el COVID-19, el domingo los legisladores finalmente alcanzaron un acuerdo que se formalizará en las próximas horas, que incluye un nuevo alivio.

Aunque el monto fue reducido a la mitad, pues en vez de $1,200, como pasó con el primero, aprobado en la primavera, (esta vez será de solo $600), y beneficiará a aquellos con ingresos anuales hasta $75,000, de manera completa y parcial hasta quienes ganen $99,000, la pregunta de millones de personas es ¿cuándo empezarán a mandar los pagos directos?

La respuesta, según informó el periódico The New York Post, basado en informes suministrados anteriormente por funcionarios del gobierno, es que será en cuestión de semanas.

Lo primero que se necesita ahora es que el Congreso oficialice el texto completo de la ley de estímulos, luego de salir de la Cámara y el Senado, deberá ser firmada por el presidente Trump y allí entrará en IRS a hacer los pagos.

Pero de acuerdo a declaraciones hechas este lunes por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la noticia fue todavíá mejor, ya que aseguró que se espera que estadounidenses comiencen a recibir su segundo cheque de estímulo, tan pronto como la próxima semana.

“El presidente quería pagos directos, por lo que enviaremos el depósito directo la próxima semana”, dijo Mnuchin en CNBC, según citó el diario The Hill. “Espero que saquemos el dinero a principios de la próxima semana”.

El citado medio agregó que Mnuchin citó que esta vez los pagos directos se harán más rápidamente que los primeros, dados por la Ley CARES, ya que se cuenta con la información de los contribuyentes actualizada.

La primera ronda de cheques tardó casi dos semanas en empezar a ser enviada. En aquella ocasión se mandaron 80 millones de pagos a mediados de abril,

Mnuchin se mostró contento de que finalmente el Congreso haya llegado a un acuerdo sobre el envío de una segunda ayuda, ya que además será vital para la economía.

“Es una forma muy, muy rápida de introducir dinero en la economía”, manifestó el funcionario. “Es dinero que se recircula en la economía, por lo que la gente sale y gasta este dinero, y eso ayuda a las pequeñas empresas y ayuda a que más personas vuelvan a trabajar”.

Además de los cheques de estímulo, otro de los puntos importantes del acuerdo de los legisladores, cuyo paquete cuesta unos $900 mil millones de dólares, fue la inclusión de los $300 dólares extra semanales a quienes soliciten su seguro de desempleo, por una duración de 11 semanas.

