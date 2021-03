¿Quién es el ‘Messi austríaco’ que quiere fichar el Barça?

El FC Barcelona está dispuesto a traer al centrocampista del Rapid Vienna, Yusuf Demir, que ya ha sido apodado como el “Messi austríaco”- El club estaría pensando su fichaje en próximo mercado de verano.

Los dirigentes catalanes se han puesto en marcha en la carrera por conseguir al jugador de 17 años de edad, de alta calificación que se dice que está cerca de firmar un contrato con el club catalán, según Fussball Transfers.

El nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, “ha intensificado” el interés del club por Demir desde que fue elegido como nuevo mandatario, y espera que se pueda llegar a un acuerdo por unos 6-8 millones de euros (7-9,5 millones de dólares).

Otros clubes interesados en el joven son el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Borussia Dortmund y el Manchester City, de los que se dice que “no se han rendido por completo” en la contratación de Demir. Sin embargo, Barcelona y Laporta “están haciendo todo lo que está a su alcance” para cerrar un trato que vería llegar al estadio Camp Nou a otro joven talento.

ESPN informa que el Barça también podría ganar la carrera por Demir debido a “la admiración de larga data del jugador por Lionel Messi”. Se dice que la posibilidad de jugar junto al internacional argentino es un “atractivo gigante” para el joven.

¿¿Quién es Demir?

Demir es el último de una larga lista de jugadores en ser señalados con la etiqueta “nuevo Messi”. El adolescente es zurdo, puede jugar en una gran variedad de roles y ha llamado la atención con su habilidad de juego y regate.

Su agente, Emre Ozturk, ha dicho que Demir sí le recuerda a Messi y también admite que el joven es un gran admirador del capitán del FC Barcelona en una entrevista con SPOX.

“Yussi es muy creativo, regatea bien y tiene un gran pie izquierdo. Su técnica y visión son sobresalientes”, dijo. “Su forma de jugar me recuerda a Messi. Yussi es un gran fanático de Leo Messi. Le encanta todo lo que hace Leo. Solía jugar siempre con su camiseta”.

El Barça quiere Juventud

La llegada de Demir haría que el Barça agregara a otro joven de alta calidad a las filas del club, para unirse a un equipo lleno de talento juvenil. Los catalanes trajeron a las estrellas Pedri y Francisco Trincao en el verano pasado y han logrado disfrutar como titulares del once inicia de Ronald Koeman.

El holandés también se ha mostrado feliz de dar tiempo de juego a los jugadores jóvenes que han pasado por la cantera. Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Ronald Araujo y Riqui Puig han participado esta temporada y esperan tener un gran futuro por delante en el club.

El delantero Ansu Fati es otro jugador que entusiasma a los aficionados y ha tenido un gran impacto en el club desde que debutó en 2019. Ansu Fati ha estado fuera de los terrenos de juego, desde que se sometió a una cirugía de rodilla en noviembre, pero será un gran impulso para el Barça cuando él regrese.

La abundancia de jóvenes talentos en el primer equipo del Barça significa que el futuro parece ser brillante, ya que el club busca construir un equipo nuevo y emocionante que pueda volver a dominar en casa y en Europa.

