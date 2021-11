Xavi rompe su silencio sobre su futuro ¿Qué dijo?

Xavi Hernández ha ofrecido una nueva actualización sobre su futuro en medio de las continuas especulaciones de que reemplazará a Ronald Koeman como entrenador del FC Barcelona tras la salida del holandés del Camp Nou.

El vicepresidente del Barcelona, Rafa Yuste, y el director de fútbol Mateu Alemany, están en Doha para conversar con el club Al Sadd de Xavi, que ha advertido a los catalanes de su actual entrenador.

Turki Al-Ali: The club's position is clear from the beginning – we are committed to keeping our coach Xavi with us and we cannot have him leave at this sensitive time of the season.#AlSadd

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2021