Nueva exhibición de Nico González ante el Dynamo de Kiev [VIDEO]

El centrocampista del FC Barcelona, Nico González, de 19 años, está disfrutando de una gran temporada con los catalanes y fue nombrado en el once inicial una vez más en la victoria por 1-0 del equipo sobre el Dynamo de Kiev en la Liga de Campeones.

Nico estuvo a punto de anotar también, pero vio un esfuerzo bloqueado por su compañero de equipo Memphis Depay. Sin embargo, también llamó la atención con un momento de verdadera magia cuando controló con indiferencia un balón largo fuera de la defensa, como lo demostró Masian.

El triunfo del martes supuso la décima participación de Nico en la temporada con el Barcelona en todas las competiciones, y su presencia en el once inicial permitió a los culés establecer un nuevo récord en la Champions League, como demuestra Opta.

3 – @FCBarcelona will be the first Spanish team to start a @ChampionsLeague match with three players under the age of 20 in their starting XI: Gavi 🇪🇸 (17 years and 89 days), Ansu Fati 🇪🇸 (19 and 2) and Nicolas Gonzalez 🇪🇸 (19 and 303). Bravery. pic.twitter.com/XtGbcqqHwq

— OptaJose (@OptaJose) November 2, 2021