‘Wonderboy’ Thompson quiere ir a la guerra con dos Estrellas de la UFC: ¿Con quiénes?

El estadounidense Stephen “Wonderboy” Thompson, el peso wélter mejor clasificado de la UFC, está considerando una pelea con Kevin Holland o Michel Pereira.

Wonderboy (16-6-1), quien ocupa el puesto número 7 del ranking oficial de la UFC, tiene una marca de 0-2 en sus últimos dos enfrentamientos, dejando caer por decisión unánime a Gilbert Burns y Belal Muhammad. Ambos combatientes utilizaron su lucha libre y agarre para controlar a Wonderboy en la lona. Y el luchador de karate está listo para enfrentarse a un oponente que buscará mantenerse pelear de pie.

Hablando recientemente con Mike Bohn de MMA Junkie, Wonderboy explicó por qué no ha sido seleccionado para una pelea a pesar de no haber competido por seis meses. En resumen, Thompson quiere encontrar el oponente adecuado y no se apresurará a regresar al Octágono hasta que lo encuentre.

“Sí… quiero decir, se trata de encontrar las peleas correctas”, dijo Wonderboy a través de Low Kick MMA. “Los últimos dos muchachos literalmente salieron y me tumbaron y … queremos asegurarnos de tener una pelea buena y emocionante para la próxima. No queremos a alguien que sólo filme todo el tiempo… Creo que eso tal vez tenga mucho que ver con el motivo por el que lleva tanto tiempo”.

Thompson también está vinculado a la promoción Karate Combat y además enseña el arte marcial, algo que está “feliz” de hacer mientras está fuera de acción.

Wonderboy mencionó a Holland y a Pereira como posibles oponentes

Dos potenciales luchadores para enfrentarse a Wonderboy son Holland (23-7, 1 anulada) y Pereira (28-11, 2 anuladas). Holland bajó al peso wélter desde el peso mediano a principios de este año, y ha acumulado dos finalizaciones desde que entonces.

Eliminó a Alex Oliveira por nocaut técnico en marzo y terminó con Tim Means vía estrangulamiento de D’Arce a principios de este mes. Con 13 victorias por KO/TKO en su carrera profesional de artes marciales mixtas, “Trailblazer” nunca rehuye de una batalla impactante.

Y eso va para Pereira también. El brasileño es conocido por sus tácticas poco ortodoxas y salvajes en los pies. También ocupa el puesto número 14 en la división y tiene una racha de cinco victorias consecutivas. Cuenta con 10 victorias por KO/TKO.

La última victoria de Pereira se produjo en mayo, cuando superó a Santiago Ponzinibbio en las tarjetas de puntuación por decisión dividida en lo que fue la “Pelea de la noche” del evento de la UFC.

“Quiero decir, está [Michel] Pereira, quien acaba de vencer a [Santiago] Ponzinibbi”, dijo Wonderboy. “Sé que está retando a Sean Brady en este momento… también está Kevin Holland, que acaba de ganar… hace el corte a 170 con bastante facilidad.”

Wonderboy también está dispuesto a pelear con el ex campeón de las 170 libras de la UFC Robbie Lawler

Otro luchador con el que a Wonderboy le gustaría compartir la jaula es el ex rey del peso wélter de la UFC Robbie Lawler. A pesar de competir en la misma división durante años, los caminos de ambos nunca se han cruzado.

Está programado que “Ruthless” pelee el próximo fin de semana en la UFC 276 durante la cartelera preliminar. Y si Lawler supera a su oponente Bryan Barberena, esa podría ser otra opción viable para Wonderboy.

“Sí, absolutamente”, dijo Thompson. “He estado tratando de conseguir esa pelea desde que él se convirtió en campeón… Estaré observando esa pelea [Lawler vs Brian Barbarena] muy de cerca… Creo que sin duda sería divertido, pero no importa para ser honesto.”

