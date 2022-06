INFORME: Rompen silencio sobre ‘inquietud’ de Kevin Durant con directiva de los Nets

Si algo hemos aprendido esta semana es que todos necesitamos un amigo como Kevin Durant. Después de todo lo que él y los Brooklyn Nets han pasado este año con Kyrie Irving, y todavía tiene a sus amigos, es impresionante. Después de que se conocieron todas las noticias de Irving, la estrella de los Nets rompió su silencio sobre cómo se siente acerca de las negociaciones del contrato con el armador estrella.

“No hay participación en absoluto. No puedo estar involucrado con eso. Estamos hablando del sustento de ese hombre. Esto es mucho más grande que yo. Ser agente libre es uno de los momentos más importantes de tu carrera. Eso no puede ser influenciado por nadie más. Me ocupo de mí mismo y mientras espero el momento”, dijo Durant en el último episodio de “The ETC’s”.

“No hay nada que pueda pasar en este momento. Creo que ni siquiera puede tomar una decisión acerca de elegir cancelar su contrato hasta el 29, creo. Simplemente dejo que las cosas se desarrollen y ver qué sucede, pero mantengo el contacto regular con Kai para ver qué sucede. Es algo que está tan fuera de mi control que no quiero ser parte de ello. Sin embargo, veremos qué sucede”.

Con informes que indican múltiples escenarios en los que Kyrie podría irse, Durant comentó lo que eso significaría para su amistad.

“Ahí es donde estoy con eso. El baloncesto es obviamente lo más importante, pero trato de no dejar que eso interfiera en la decisión personal de otra persona. Como dije, pase lo que pase, la amistad seguirá”, dijo Durant.

Sabemos dónde se encuentra Durant con su amistad con Kyrie Irving, pero ¿cómo se siente acerca de la organización de los Nets? Logan Murdock, de The Ringer, quien pasó un tiempo con Durant para un perfil de él en marzo, informó cuál podría ser la posición del alero con los Nets como organización.

Los directivos de los Nets ponen inquieto a Durant

En el último episodio del podcast Ringer’s Mismatch , Murdock compartió algo de lo que escucha y siente con respecto a los directivos de los Nets.

“Hice algunas llamadas. Kevin Durant no ha hablado con el equipo en semanas. No creo que Kevin tenga confianza en los directivos en este momento. No sé si está en la etapa de querer irse, pero hay una gran inquietud no solo del lado de Kyrie sino también del lado de KD…

“Su mayor problema es que siente que los directivos no comprenden a Kyrie, sea lo que sea que eso signifique. No estaría de acuerdo con eso cuando alguien se va por dos semanas seguidas… Kyrie se gana la mayor parte de la culpa. Pero creo que KD cree que ‘oigan, ustedes no entendieron a este tipo’. No intentaron ver su punto de vista.

“Los Nets se deshicieron de Adam Harrington. Es muy cercano a Kevin. Es uno de los amigos de Kevin. Y eso tuvo un gran efecto dominó en cómo se siente Kevin sobre esto en este momento. Todavía está tratando de dilucidar todo, pero hay algo de fuego en ese humo que está reevaluando su posición en cuanto a esto”.

La forma en que continúen las cosas con Irving y la organización seguirá armándose en las próximas semanas, pero es seguro decir que los Nets pueden correr el riesgo de perder a sus dos estrellas principales.

¿Podría Durant dejar Brooklyn?

La noticia de Kyrie Irving generó especulaciones sobre lo que sucederá con Kevin Durant si su amigo se va esta offseason. ¿Querría quedarse en Brooklyn si no construyen un equipo contendiente a su alrededor? El experto de la NBA, Zach Lowe, cree que los equipos ya se están preparando como si Durant pudiera estar disponible para adquirirlo mediante un traspaso la próxima semana.

“Puedo decirte esto”, dijo Zach Lowe durante el podcast de The Lowe Post: “Esto es lo que están haciendo los equipos. Los equipos ya están operando bajo la… no la suposición, pero debemos prepararnos para la contingencia de que Kevin Durant estaría disponible mediante un traspaso en seis o siete días”.

