Wimbledon 2021: ¿Cómo ver el torneo en línea en EE.UU.?

Después de ser cancelado el año pasado debido a la pandemia del COVID-19, el Campeonato de Wimbledon 2021 comienza este lunes 28 de junio y continuará hasta el domingo 11 de julio en el All England Tennis Club.

En los Estados Unidos, la mayoría de los partidos destacados serán televisados por ESPN o ESPN2 (o ambos), mientras que todos los partidos en las canchas que no están televisados se pueden ver en ESPN +.

Si no tiene cable, aquí hay un resumen de todas las diferentes formas en que puede ver una transmisión en vivo de cualquier partido de Wimbledon en línea:

Si estás en los EE.UU., puedes ver cualquier partido que no esté en TV en vivo por ESPN + aquí mismo:

Verlo en ESPN +

ESPN + tendrá una transmisión en vivo diferente de casi todas las canchas en Wimbledon. También incluye otros importantes torneos de tenis durante todo el año, además de docenas de otros deportes en vivo, cada documental de 30 de 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito), todo por $ 5.99 por mes.

O, si también desea Disney + y Hulu, puede obtener los tres por $13.99 por mes, lo que equivale a aproximadamente un 31 por ciento de ahorro:

Obtén el paquete ESPN +, Disney + y Hulu

Una vez que se haya registrado en ESPN +, puede ver Wimbledon 2021 en vivo en la aplicación ESPN en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4, Xbox One, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. .

También puede mirarlo en su computadora a través de ESPN.com.

Para los partidos que se televisan, puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Wimbledon 2021 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone , Teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede verlo en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

Para los partidos que se televisan, ESPN y ESPN2 están incluidos en el paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con ESPN, y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de Wimbledon) por solo $ 10:

Verlo en Sling

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver Wimbledon 2021 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede verlo en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Para los partidos que se televisan, puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de Wimbledon) por solo $10:

Obtenga Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver Wimbledon 2021 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o Tableta androide. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN y ESPN2 están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puede ver Wimbledon 2021 en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

También puede verlo en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de AT&T TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Para los partidos que se televisan, puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, podrá ver Wimbledon 2021 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4. , Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede verlo en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Wimbledon 2021

En el lado masculino, el dos veces campeón Rafael Nadal anunció que no competirá este año, y no se espera que el ocho veces ganador Roger Federer haga un esfuerzo, por lo que será interesante ver cómo se desarrollan las cosas con algunos de los jugadores más jóvenes del torneo.

Tras una victoria en el Abierto de Francia, Novak Djokovic buscará su vigésimo título de Grand Slam, y Daniil Medvedev, quien ha expresado su afición por la hierba sobre la arcilla, será su principal competidor. Por su parte, Djokovic está enfocado en su segunda victoria consecutiva en Wimbledon.

“Una vez que estoy en la cancha, trato de encerrarme y trato de excluir todas las distracciones. Siento que a lo largo de los años, logré desarrollar el mecanismo que me permite hacer eso ”, dijo Djokovic, según el Washington Post. “Cada uno tiene sus propias formas especiales de cómo centrarse, cómo enfocarse, realmente dirigir, por así decirlo, la energía en lo que más importa, que es el momento presente”.

Estos son los principales contendientes para los individuales masculinos de este año, junto con los enfrentamientos clave en el lado masculino:

– No. 1 Novak Djokovic contra Jack Draper

– No. 17 Cristian Garin vs.Bernabe Zapata Miralles

– Christopher O’Connell contra el No. 13 Gael Monfils

– No. 9 Diego Schwartzman contra Benoit Paire

– Marton Fucsovics contra el No. 19 Jannik Sinner

– Federico Delbonis contra el No. 5 Andrey Rublev

– No. 3 Stefanos Tsitsipas contra Frances Tiafoe

– Sebastian Korda contra el No. 15 Alex De Miñaur

– No. 10 Denis Shapovalov contra Philipp Kohlcshreiber

– John Millman contra el No. 8 Roberto Bautista Agut

Por el lado de las mujeres, una lesión en la pantorrilla obligó a la campeona defensora Simona Halep a retirarse del torneo, y la potencia Naomi Osaka tampoco competirá, por lo que Ash Barty, Aryna Sabalenka y Elina Svitolina serán las tres mejores a vencer este año. Todos los ojos pueden estar todavía puestos en Serena Williams, quien ha perdido dos grandes torneos seguidos después de su derrota más reciente en el Abierto de Francia y no le encantaría nada más que lograr una sorpresa aquí.

“Estoy un poco emocionada de cambiar de superficie”, dijo Williams después de que sus últimos partidos hayan sido en arcilla. “Históricamente me ha ido bastante bien en césped”.

“Si alguna vez el campo estuvo en su punto más vulnerable, creo que sería este año con las lesiones, con la falta de práctica en la cancha de césped. Esta es para mí su oportunidad de oro”, dijo la gran tenista Chrissie Evert sobre Williams esta semana.

Será un torneo fascinante, por decir lo menos. Estos son los principales contendientes para los individuales femeninos de este año, junto con los enfrentamientos clave del lado femenino:

-No. 1 Ashleigh Barty contra Carla Suarez Navarro

-No. 17 Kiki Bertens contra Marta Kostyuk

-Clara Tauson contra la No. 14 Barbora Krejcikova

-Alize Cornet contra la No. 5 Bianca Andreescu

-No. 3 Elina Svitolina contra Alison Van Uytvanck

-No. 19 Karolina Muchova contra Shuai Zhang

-Ana Bogdan contra la No. 16 Anastasia Pavlyuchenkova

-No. 9 Belinda Bencic contra Kaja Juvan

-Aliaksandra Sasnovich contra la No. 6 Serena Williams

